«Ахмат» уволил сотрудника, который напал на арбитра

Сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, который напал на арбитра в матче молодёжного первенства со «Спартаком», ушёл из грозненского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Он написал заявление об увольнении и с понедельника не работает в клубе.
Напомним, что РФС отстранил Алханова на три года от связанной с футболом деятельности.
Действительно находиться с ним рядом - без опасности )
Таких не только увольнять надо, а вручать волчий билет с запретом работать в этой профессии.
Действительно находиться с ним рядом - без опасности )
Таких не только увольнять надо, а вручать волчий билет с запретом работать в этой профессии.