«Ахмат» уволил сотрудника, который напал на арбитра

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сегодня, 18:46

Сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, который напал на арбитра в матче молодёжного первенства со «Спартаком», ушёл из грозненского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Он написал заявление об увольнении и с понедельника не работает в клубе.