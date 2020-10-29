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«Ахмат» уволил сотрудника, который напал на арбитра

сегодня, 18:46
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, который напал на арбитра в матче молодёжного первенства со «Спартаком», ушёл из грозненского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Он написал заявление об увольнении и с понедельника не работает в клубе.

Напомним, что РФС отстранил Алханова на три года от связанной с футболом деятельности.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:08
Через полгодика возьмут на новую должность ,с повышением. Это же сынок советника президента Кадырова...
Добряк
Добряк
сегодня в 19:07
Видимо в Спартак перейдёт теперь...
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 19:01
это как в удостоверение в графе должность - брат мэра)
FROBI
FROBI
сегодня в 18:55
Должность звучит издевательски: Сотрудник службы БЕЗОПАСНОСТИ.
Действительно находиться с ним рядом - без опасности )
Таких не только увольнять надо, а вручать волчий билет с запретом работать в этой профессии.
beefs
beefs
сегодня в 18:47
это серьезное наказание...
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