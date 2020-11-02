Хохлов: «Шварцу нужно дать поработать»

Экс-наставник «Динамо» похвалил нового тренера команды .

Я бы не стал сейчас делать глобальные выводы об игре «Динамо» при Шварце. Ему нужно дать поработать. Две игры — это очень мало для тренерского штаба, чтобы анализировать его работу. Как отношусь к тому, что Шварц сам не играл в футбол на высоком уровне? Абсолютно спокойно отношусь. У них есть свои минусы по сравнению с теми, кто играл, они не были в этой шкуре. Не надо сравнивать эти две категории.