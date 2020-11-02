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Хохлов: «Шварцу нужно дать поработать»

вчера, 21:39

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов похвалил нового тренера команды Сандро Шварца.

Я бы не стал сейчас делать глобальные выводы об игре «Динамо» при Шварце. Ему нужно дать поработать. Две игры — это очень мало для тренерского штаба, чтобы анализировать его работу. Как отношусь к тому, что Шварц сам не играл в футбол на высоком уровне? Абсолютно спокойно отношусь. У них есть свои минусы по сравнению с теми, кто играл, они не были в этой шкуре. Не надо сравнивать эти две категории.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 23:31
Хохлов, Силкин, Кобелев - все эти чудо-тренеры, всем им давался шанс и все они бездарно его упустили, хотя и играли футбол профессионально.
И они ещё дают советы?)))
Faustello
Faustello
вчера в 22:29
Зато теперь Динамики будут Шварцерить)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:24
О результате работы можно узнать в конце сезона.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:13
Можно гнать уже)))))))))
МапС
МапС
вчера в 22:09
С трудом верится, что он снимет проклятье бабы Лиды Севидовой.
drug01
drug01
вчера в 21:55
Теперь пойдут дела в гору
drug01
drug01 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:46
Спасибо..... Все ясно..... Эх!!!!!!!!!!!
beefs
beefs
вчера в 21:39
да что он мог за это время сделать...
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