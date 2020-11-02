Заболотный: «Работал для того, чтобы попасть в сборную России»

Форвард «Сочи» рад, что смог вернуться в сборную России.

Все время стремился, работал для того, чтобы попасть в сборную. Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил этим. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась.

Не в моей компетенции решать какие у меня шансы на стартовый состав: есть тренерский штаб и главный тренер, который это решает. Уверен, что именно работа на тренировках покажет — кто лучше готов, и кто будет играть в основе. Не стоит загадывать, нужно доказывать все на тренировках, а также на футбольном поле.