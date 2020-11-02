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Заболотный: «Работал для того, чтобы попасть в сборную России»

вчера, 20:55

Форвард «Сочи» Антон Заболотный рад, что смог вернуться в сборную России.

Все время стремился, работал для того, чтобы попасть в сборную. Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил этим. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась.

Не в моей компетенции решать какие у меня шансы на стартовый состав: есть тренерский штаб и главный тренер, который это решает. Уверен, что именно работа на тренировках покажет — кто лучше готов, и кто будет играть в основе. Не стоит загадывать, нужно доказывать все на тренировках, а также на футбольном поле.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:43
Минут на 5 в конце товарняка с молдованами выпустит вместо другого бревна.
Faustello
Faustello
вчера в 21:44
Мимо Стасика дружины
Без ухмылки не хожу
То над Дзюбой угораю
То с Антохи прикольну
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 21:08
Да уж, со всей страны в сборную попадают такой кадр, как недоигрок Зе Болотный
Объективно, я лучше него играю в футбол
Footbolista
Footbolista ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:06
Чем больше у нас дубов, тем крепче оборона...
Зе и Дзю нападающие?)...ну не суть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:03
Парень старался , но одно дерево то уже есть!А это дерево усатый не уберет из сборной!Только если и себя уволит))
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:02
Уголь разгружал на станции...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:01
Значит можешь сыграть
alex074
alex074
вчера в 21:00
Столько сил потратил и манекенов завалил
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