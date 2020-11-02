Валуев — о Евро-2020 в России: «Мы будем только рады»

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слухи о том, что Россия может единолично принять Евро-2020 летом следующего года.

Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ -2018 есть. У нас все работает и ждет гостей.

Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет.

За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России.