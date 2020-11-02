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Валуев — о Евро-2020 в России: «Мы будем только рады»

вчера, 22:31

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слухи о том, что Россия может единолично принять Евро-2020 летом следующего года.

Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас все работает и ждет гостей.

Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет.

За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Эт-точно!!!
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:31
ну такие и нужны. рот открыл. жетон поднял за анулирование. муху проглотил. и айда дело сделано. а там сказали молодцы. умные щас в госдуме кому нужны? страной правят черт знает кто
kyxy
kyxy ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:27
И Дзюба на подходе герой нации!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
Кучке едроссов нужны такие , в экономике не шарят, в законах тоже , но голосуют по указке, как скажут.
alexgurzan
alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 23:56
.
Footbolista
Footbolista ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Гена Орлов и Мамаев...
alexgurzan
alexgurzan ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Неплохо, российский медведь уже будет :D
Осталась балалайка и матрёшка...
протон1
протон1 ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 23:38
именно так. только физика повышет . что там айкью или как?. ) сколько людей с красными дипломами без работы. которые никому не нужны. кадры. а вот нет. только связи . бандитизм. и тогда ты успешный депутат)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:36
Надо порадоваться за Валуева и назначить его лицом Чемпионата Европы в России.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:25
Вперёд совсем отменят чем проведут в России.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:06
Ну хоть чтото хорошее произойдёт,а то одно и тоже каждый день!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:04
У нас бабла немеряно, мы хоть чё организуем. В 18 году накинули пяток лет к пенсии, по итогам ЕВРО сделают пожизненную...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:00, ред.
Я буду тоже этому рад, но только в том случае, если Валуев и иже с ними, кто за это ратует, будут сидеть на трибунах вместе с болельщиками, а не в ВИП - ложах за стеклянными перегородками и за столиками с бокалом вина. А на стадион проходить в общем порядке, а не через специальные коридоры для "особо приближённых".
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 22:59, ред.
в "каменной башке" здравомыслие, по своей сути явление не возможное
drug01
drug01
вчера в 22:58
Опыт проведения есть все будет хорошо
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:56
«Мы будем только рады» ..... за себя говори
vastudio
vastudio
вчера в 22:54
Да, видно, что напропускал много в голову за свою карьеру)))
LAISMEN
LAISMEN ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:47
Согласен максимальный интеллект человека достигается только изнурительными тренировками в спорте.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:45
Нарезать понты перед мировым сообществом у нас гораздо важнее чем сохранить остатки и так находящейся на пороге краха экономики и поберечь здоровье населения России.
протон1
протон1
вчера в 22:43
было время когда было модно в гос. думе видеть рожи. воров в законе. рекетиров) теперь мы видим одних спортсменов. щас хабиба тоже скоро поставят туда)
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:43
"Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слухи..."....
Ну что... реакция есть еще...норм...
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:41
а это не только его касается. таких половина гос. думы) вот алина кабаева) или эсенбаева. глядишь завтра увидим. загитову , косторную, медведеву))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:39, ред.
Депутат Госдумы Валуев - это смешно. Шел бы детишек тренировать, толку было бы больше.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:34
Сам наверняка по телеку смотреть будет......
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:32
А кто вам даст
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