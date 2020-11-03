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Уткин: «На шутку Казанского о Тедеско реагировала Зарема»

вчера, 11:13

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о недавней скандальной шутке в программе «Коммент.Шоу» про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Комментатор и участник шоу Денис Казанский сказал следующее: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

А почему вообще отреагировали так резко? А почему принятия мер потребовали от «Матч ТВ», а не, к примеру, через Винлайн, который производит «Коммент.Шоу» и при этом спонсор «Спартака»?

А потому, что это реагирует Зарема! И это любопытно. Сам Федун и не такое терпел, он вообще необидчивый. Газизов сам бы сказал, без пресс-службы. Нет, тут мы снова имеем дело с этой порывистой, эмоциональной, жесткой дамой.

Позднее представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку.

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Все комментарии
Нази
Нази
вчера в 14:15
А на сердце твердый камень. я поверил этой даме))
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 13:19
Женщина -друг человека! (С)
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 13:15
Раздули мыльный пузырь из ничего, вот бы в 2020-ом реагировать на шутки из нэта, они б на Хованского так ещё заагрились. Спартак это конечно что-то с чем-то.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:09
Зарема вообще надежда конкурентов на полную утилизацию "Спартака".Дама с непонятным гражданским статусом.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 12:28, ред.
Зарема создаст новый спартак, фээнэльный.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 12:16
Переход допустимых пределов юмора регламентируется административным и уголовным кодексами. На прочие вещи обижаются только лишь обидчивые, чем сами себя выставляют в неприглядном свете. Слишком сильно эту тему раздули, причём сам Спартак. Когда не обращаешь внимания - всё быстро забывается и никому не интересно, а тут сами себе подложили свинью.
П.С. Отдельно по Зареме. Никогда не понимал поступков двух категорий людей - тех, кто делает татуировки, добровольно уродуя своё тело; и женщин, снимающихся обнажёнными. Пусть это была молодость и желание заработать, но тебе потом жить дальше и выходить замуж, а в тебя будут показывать пальцами и мужу твоему приделывать рога.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:05
Царица Спартака
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:01
Бурно реагировать на подобные шутейки - прерогатива милых дам. Настоящий мужчина, услышав подобное высказывание, лишь ухмыльнется и пошутит в ответ. Ну а когда совсем достанут - пробьет в табло без лишних слов и громких скандалов. Возможно с ноги.
Loko57
Loko57 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:55
А когда это было на ТВ!?
Loko57
Loko57
вчера в 11:54
Шутка вполне безобидная. Это просто был лишний повод напомнить о себе. Что-то слишком много в последнее время этой дамы в медиапространстве.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:50, ред.
Какая разница, кто отреагировал на эту мерзость и в какой программе ? А вот то, что г-н Уткин ни коим образом не осудил эту "шутку" - это действительно мерзость с его стороны. В какую бы красивую форму он её не облёк.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 11:49, ред.
Что то слишком много стало последнее время этой Заремы!))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:49
Я всегда говорю федун и его окружение зло РПЛ.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:36
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:25
    Очень грубая шутка, непозволительно произносить с экрана ТВ.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:19
    И тут без Васи не обошлось
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 11:19, ред.
    А кто это?
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