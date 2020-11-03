Уткин: «На шутку Казанского о Тедеско реагировала Зарема»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о недавней скандальной шутке в программе «Коммент.Шоу» про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Комментатор и участник шоу Денис Казанский сказал следующее: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».
А почему вообще отреагировали так резко? А почему принятия мер потребовали от «Матч ТВ», а не, к примеру, через Винлайн, который производит «Коммент.Шоу» и при этом спонсор «Спартака»?
А потому, что это реагирует Зарема! И это любопытно. Сам Федун и не такое терпел, он вообще необидчивый. Газизов сам бы сказал, без пресс-службы. Нет, тут мы снова имеем дело с этой порывистой, эмоциональной, жесткой дамой.
Позднее представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку.
П.С. Отдельно по Зареме. Никогда не понимал поступков двух категорий людей - тех, кто делает татуировки, добровольно уродуя своё тело; и женщин, снимающихся обнажёнными. Пусть это была молодость и желание заработать, но тебе потом жить дальше и выходить замуж, а в тебя будут показывать пальцами и мужу твоему приделывать рога.
П.С. Отдельно по Зареме. Никогда не понимал поступков двух категорий людей - тех, кто делает татуировки, добровольно уродуя своё тело; и женщин, снимающихся обнажёнными. Пусть это была молодость и желание заработать, но тебе потом жить дальше и выходить замуж, а в тебя будут показывать пальцами и мужу твоему приделывать рога.