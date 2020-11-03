Кучаев: «Я удивился вызову в сборную. Не ждал его»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал свой вызов в сборную России на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

Я, скорее, удивился вызову в сборную, чем ждал его. Вряд ли я могу ждать этого.

Доводилось ли как-нибудь постоять, поговорить с Черчесовым? Нет, ещё ни разу такого момента не было.