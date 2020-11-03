Кучаев: «Я удивился вызову в сборную. Не ждал его»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свой вызов в сборную России на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.
Я, скорее, удивился вызову в сборную, чем ждал его. Вряд ли я могу ждать этого.
Доводилось ли как-нибудь постоять, поговорить с Черчесовым? Нет, ещё ни разу такого момента не было.
Эмоциями от попадания в заявку национальной команды также поделился нападающий «Сочи» Антон Заболотный.
Удачи Константину и в клубе , и в сборной.
Всем здоровья.
Удачи Константину и в клубе , и в сборной.
Всем здоровья.
А Сослан Джанаев вообще в ауе!!!)))
А Сослан Джанаев вообще в ауе!!!)))