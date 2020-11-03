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Кучаев: «Я удивился вызову в сборную. Не ждал его»

вчера, 03:55

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свой вызов в сборную России на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

Я, скорее, удивился вызову в сборную, чем ждал его. Вряд ли я могу ждать этого.

Доводилось ли как-нибудь постоять, поговорить с Черчесовым? Нет, ещё ни разу такого момента не было.

Эмоциями от попадания в заявку национальной команды также поделился нападающий «Сочи» Антон Заболотный.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:01
Костя не сразу, а постепенно набирает кондиции после травмы. Очень полезно играет в ЦСКА, участвует в большинстве атак , а еще и забивать стал . Так что вызов в сборную вполне был ожидаем. Да и Черчесов понял, что смены поколений в ближайшее время не избежать. Ведь на старичках далеко не уедешь. У молодых появляется шанс закрепиться в сборной. А уж как и у кого получиться - это покажет время.
Удачи Константину и в клубе , и в сборной.
Всем здоровья.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:29
Будть всегда в ожидании...
nubom
nubom
вчера в 10:12
Саламыч начал подстелать соломку....
Faustello
Faustello
вчера в 10:02
Да мы все в шоке!!!
А Сослан Джанаев вообще в ауе!!!)))
Просто утка
Просто утка
вчера в 09:43
Такими бревнами только сборную позорят.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:26
Костя, сюрприз....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:52
А чем он слабее таких " звёзд" как Фомин и Мостовой?
Antikony
Antikony
вчера в 08:29
Это не на долго.
ДСА
ДСА
вчера в 08:19
Только время зря потратит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:53
Давно пора!
beefs
beefs
вчера в 07:18
Неожиданно, но приятно...
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:12
Молодчина Костя, добился своим трудом, своей игрой вызова.
Mangur
Mangur
вчера в 06:55
Пожелаем удачи.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:11
Костик заслужил место в сборной.
ОПС
ОПС
вчера в 04:23
Все равно на поле выйти не придется.
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