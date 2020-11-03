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Дзагоев: «У ЦСКА стоит задача по выходу из группы ЛЕ»

вчера, 15:38
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Фейеноордом».

«Фейеноорд» удивил, но могу сказать, что такие команды всегда дома играют намного сильнее, так что в Голландии нам будет тяжело. Мы смотрели их матч против загребского «Динамо» — неплохая команда, выбегающая в контратаки. Но и у «Фейеноорда» есть проблемы, которые нужно будет использовать.

У ЦСКА стоит задача по выходу из группы: чтобы не остаться в феврале без еврокубков, нужно выигрывать. В двух стартовых матчах мы создали очень много моментов, но реализация чуть хромает — отсюда и ничьи. Наверное, можно назвать матчи с «Фейеноордом» решающими. ЦСКА сейчас в форме, игра идет — важно сделать свою работу и взять очки уже в ближайшем матче в Голландии. Желательно три.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:11
Перед любым матчем, даже с обладателем кубка ЛЧ, шансы у противоборствующих команд 50Х50. Всё зависит только от вас.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:09
ЦСКА вполне по силам не только выйти из группы, но и продвинуться дальше, просто нужно на каждый матч выходить как на последний и биться до конца.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:25
Миссия не выполнима. Посмотрим кто будет Томом Крузом.
shur
shur
вчера в 18:02
...всё началось, гол забил, давай Дзага -твой звёздный час! А в Зените-Ероха
лучший,вот б...ь такой у нас весёленький чемпионатик!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:45
Условие задачи известно. А вот сможете ли вы ее решить, в четверг узнаем. Хозяева будут злыми после фиаско в предыдущем матче, так что легко не будет. Посмотрим чем нас Ганчаренко удивит??? Ведь проигрыш может поставить в тяжелейшее положение команду, так что надо очень постараться взять очки.
Болеем за наших.
Всем здоровья.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 17:41
Ну как бы... Спорный момент... Поди еще возьми у Фейенорда какие либо очки, хз, у меня масса сомнений!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:45
Задача выполнимая, удачи Алан.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
вчера в 16:31
Алан сам не сломайся!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:27
Надо постараться и победить!
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:59
Только на ЦСКА и осталась одна надежда.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:56
ну это пустяк))) задача должна быть одна-побеждать в каждой игре))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:47
Задача есть, а сил её решить нету
particular
particular
вчера в 15:47
Сложно говорить о задачах выхода, пока их подпирают только неубедительные ничейки...
112910415
112910415
вчера в 15:45
задача выполнима !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:41
Для этого нужны как минимум две победы.
Loko57
Loko57
вчера в 15:41
Желаем удачи. Надеемся на победу и выход.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
На ничейках даже из такой группы не выйти...
David Young
David Young
вчера в 15:39
Правильная, и выполнимая, задача, но для её исполнения нужно будет сильно постараться, и показать максимум.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:39
Надо решить эту задачу
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