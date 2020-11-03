Дзагоев: «У ЦСКА стоит задача по выходу из группы ЛЕ»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Фейеноордом».

«Фейеноорд» удивил, но могу сказать, что такие команды всегда дома играют намного сильнее, так что в Голландии нам будет тяжело. Мы смотрели их матч против загребского «Динамо» — неплохая команда, выбегающая в контратаки. Но и у «Фейеноорда» есть проблемы, которые нужно будет использовать.