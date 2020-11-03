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Дзагоев: «Когда заводишься, покрикиваешь — теряешь концентрацию»

вчера, 14:04

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей игровой форме.

На старте сезона был в атакующей тройке, а теперь оказался в опорной зоне? Для меня ничего нового в этой позиции нет — на этом месте играл достаточно долго и в Лиге чемпионов, и в сборной. Все, как и раньше — да, когда был моложе, давал больше объема, зато сейчас у меня есть нужный опыт. Можно контролировать темп игры: иногда увеличить или, наоборот, притормозить, отдыхать с мячом. Так что для меня ничего не изменилось — все супер, чувствую себя комфортно.

Лидерство в ЦСКА? Да, так и получается. Но я стараюсь меньше говорить на поле, только если это вынужденные меры. Скорее, спокойно подсказываю. Когда заводишься, покрикиваешь — теряешь концентрацию. Это не идет на пользу ни тебе, ни команде. Так что, как говорится, меньше слов — больше дела. В раздевалке могу кому-то отдельно сказать пару слов, но для настроя команды у нас есть тренер, Виктор Михайлович, и капитан Акинфеев.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:25
Игра команды преображается в лучшую сторону когда выходит Алан. Не только мною замечено. Удачных игр Алан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 16:32
Может спаринг партнёром к Хабибу?😜
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:59
я думаю иначе))) пора ему на родину поднимать детский футбол))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 15:25
Он может больше и не стрельнет,но он ооочень полезен!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:12
Алан дополнительный мотиватор для команды.
VAN ARM
VAN ARM ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:02
ну хорошо хоть не в детсаду девочкам)))
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:02
и незаряженное раз в год стреляет)))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:01
дзага))) береги хрусталь)))
Kwentin
Kwentin
вчера в 14:47
сейчас наконец то появилась возможность ротации, и игроки могут спокойно восстанавливаться. Если Дзагу не перегружать он еще много пользы клубу принесет. Раньше обойма была не большая, игроки постоянно выходили на поле недолеченые, с повреждениями, в итоге либо снова в лазарет либо минус эффективность. Это и Лёша Березуцкий, и Дзагоев, Щенников, да и другие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:23
Я на Дзагу уже не расчитывал!поторопился!
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:23
Сейчас весь вопрос в том на сколько игр тебя хватит.
pomor45
pomor45
вчера в 14:17
Тем не менее, орёшь постоянно вместе с Акинфеевым. Только при собственных ляпах скромно помалкиваете.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:05
Дзага, ты супер голешник положил Ротору...
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