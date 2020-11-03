Полузащитник ЦСКА рассказал о своей игровой форме.

На старте сезона был в атакующей тройке, а теперь оказался в опорной зоне? Для меня ничего нового в этой позиции нет — на этом месте играл достаточно долго и в Лиге чемпионов, и в сборной. Все, как и раньше — да, когда был моложе, давал больше объема, зато сейчас у меня есть нужный опыт. Можно контролировать темп игры: иногда увеличить или, наоборот, притормозить, отдыхать с мячом. Так что для меня ничего не изменилось — все супер, чувствую себя комфортно.