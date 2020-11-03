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Сёмин: «Проблема, что Алексей Миранчук мало получает игровой практики»

вчера, 14:24

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об успехах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.

Я не знаю, выпадет ли такой шанс на сегодняшний матч, я же не Гасперини, не могу сказать, что у него в голове. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:07
Почему бы РЖД не доплатить Аталанте, чтобы ставили Алексея в основу ?))
cska1948
cska1948
вчера в 18:07
Мало? Да он её вообще не получает! Так, и где быстрей можно загубить свой талант? Постоянно играя в Локо или сидя на лавке НО в Аталанте?
alexamit
alexamit
вчера в 17:32
А Балда говорил ему с укоризною-Не гонялся бы,ты ,Лёша за дороговизною!Остался бы в Локомотиве-сейчас имел бы игровое время с избытком.Вот теперь и отдыхай!
112910415
112910415
вчера в 15:44
пока всё неплохо
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 15:11
Так он и ехал туда отдыхать так как устал в Локомотиве.Еще один из череды прохлажденец на контракте.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:02, ред.
Да и не шанс это был, а редкая удача. Гасперини - тёртый калач и его этим не впечатлишь. По всей видимости Алёшенька на тренировках работает недостаточно, не устраивает тренера.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:59
Этот шанс ему предоставили при счёте 3:0 в пользу "Аталанты", когда риск потерять очки был не то что минимальный, а нулевой. Чтобы быть постоянно в основе, надо, чтобы кто-то из неё получил травму, но и тогда не будет гарантии, так как на лавочке вместе с Алексеем сидят ещё добрый пяток футболистов, которые пришли в команду раньше него, и которые ни в чём ему не уступают. В такой ситуации тренер предпочтёт выпускать на замену их, а не Миранчука.
pomor45
pomor45 ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 14:59
И, как всегда, на половину и вечно не договаривает.
pomor45
pomor45
вчера в 14:58
Видно европейская скамейка больше согревает душу, чем родная основа. О деньгах смысла говорить нет - их не прибавилось.
Faustello
Faustello
вчера в 14:51, ред.
У Шпалыча надо было бы накатывать из гранёных по вечерам, интересно, что у Гасперини???)))
drug01
drug01
вчера в 14:35
Он должен доказать своей игрой!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Мало поехать в сильный чемпионат и в толковую команду.
Нужно еще застолбить место в составе, найти взаимопонимание с партнерами, заслужить доверие тренера. Надеюсь, у Алексея все получится и голы придут...
shlomo
shlomo
вчера в 14:33
Палыч прав, но Алексей понимал куда переходит и что будет конкуренция...
Mangur
Mangur
вчера в 14:25
Палыч как всегда прав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:25
Так надо это исправить!
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