Сёмин: «Проблема, что Алексей Миранчук мало получает игровой практики»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением об успехах полузащитника в «Аталанте».

То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.

Я не знаю, выпадет ли такой шанс на сегодняшний матч, я же не Гасперини, не могу сказать, что у него в голове. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал.