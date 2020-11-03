ГлавнаяНовости

Куман: «„Барса“ уже набрала 6 очков в ЛЧ. Хотим продолжать в том же духе»

вчера, 16:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман порассуждал о предстоящем матче против киевского «Динамо» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наши цели всегда одни и те же: играть в хороший футбол, создавать голевые моменты, мы должны выиграть свои матчи Лиги чемпионов дома. Сейчас мы хорошо выглядим с шестью очками и хотим продолжать в том же духе.

Что мне больше всего нравится в нас, так это то, как мы работаем, как мы увеличили интенсивность. Мы прислушиваемся сами к себе и совершенствуемся. Мне нравится отношение игроков. Мы все еще можем играть лучше и создавать больше четких моментов.

Накануне «Барселона» не смогла обыграть «Алавес» в матче 8-го тура Ла Лиги.

Все новости
Человек соккера. Джесси Марш рубит окно в Европу для американцев и сегодня сразится с «Баварией»
Вчера, 16:51Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии2
Сульшер: «МЮ требуется последовательность от каждого из игроков»
Вчера, 16:12 Комментарии7
Ребров: «„Ювентус“ — это не просто куча имён: они работают как команда»
Вчера, 15:51 Комментарии11
Лопетеги: «„Краснодар“ — очень хорошая команда, она очень хорошо построена»
Вчера, 15:23 Комментарии10
Бьелса: «Я не сумел помочь своим игрокам справиться с „Лестером“»
Вчера, 15:00 Комментарии2
Сын легенды сербского баскетбола. «Рединг» нашел клад в лице Велько Пауновича
Вчера, 12:51provincial в блоге Чемпионшип: события, люди и клубыКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:00
А в Ла Лиги полный порожняк
Homelander
Homelander
вчера в 19:29
Я вам про 9 еще спою..)
Incredulous
Incredulous ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 19:03
Р. Куман: "Я вам песенку спою про шесть очков..."
Стеллс
Стеллс
вчера в 18:29
А,сюда же не смотреть нас призывают.Теперь представьте,что Барса занимает последнее место в группе с одним очком.Не забудьте там про физрука оставить коммент.
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:53
6 очков в ЛЧ и 6 очков в Чемпионате🤦‍♂️как-то пока не ладится у Кумана
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 16:52, ред.
Ну да, с тобой продолжишь. Насмешил.... Такой великий клуб, а тренер- посмешище.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:47
Просто повезло, судя по результатам в чемпионате.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:27
Благодари ВСЕВЫШНЕГО, что Ювентус не основным составом играл!!!
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:23, ред.
"6 очков, 6 очков
Бой часов раздастся вскоре"...)...
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 16:08
да вы вообще на пике! хоть Баварию прям сейчас подавай )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:08
Пока с аутсайдерами играли, впереди 2 игры с самым сложным соперником)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:03
Рон бодрится, но есть вероятность что к Евро он опять успеет возглавить Голландию.
shlomo
shlomo
вчера в 16:03
Думаю, что продолжите...удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100