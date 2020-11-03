Куман: «„Барса“ уже набрала 6 очков в ЛЧ. Хотим продолжать в том же духе»

Главный тренер «Барселоны» порассуждал о предстоящем матче против киевского «Динамо» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наши цели всегда одни и те же: играть в хороший футбол, создавать голевые моменты, мы должны выиграть свои матчи Лиги чемпионов дома. Сейчас мы хорошо выглядим с шестью очками и хотим продолжать в том же духе.

Что мне больше всего нравится в нас, так это то, как мы работаем, как мы увеличили интенсивность. Мы прислушиваемся сами к себе и совершенствуемся. Мне нравится отношение игроков. Мы все еще можем играть лучше и создавать больше четких моментов.