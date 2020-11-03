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Мерфи: «Уилсон, Кейн, Салах — они все манипулируют судьями ради пенальти»

вчера, 14:21

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи раскритиковал футболистов АПЛ за симуляцию в игровых эпизодах.

Каллум Уилсон, Харри Кейн, Мохамед Салах — все они делают это. Сейчас так много нападающих используют неэффективное судейство и правила, чтобы получить пенальти.

Я не хочу этого видеть. Они все это делают, они все обманывают, они все манипулируют судьей – вы можете использовать любое слово, которое хотите.

И это не прекратится, потому что вы не получите штрафной, если не упадете! На самом деле, единственный способ остановить это, если защитники перестанут делать глупые подкаты.

Но почему у судей не хватает ума и здравого смысла, чтобы понять это? Они видят, что футболисты преувеличивают, ныряют, задержавшись, падают на землю – не надо ставить пенальти!

Ранее похожее мнение высказал экс-защитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

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Все комментарии
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 22:55
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:53
    интер конечно же приложил, ровно как и англичане. Ни для кого не секрет, что ноги кальчополи росли из англии.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 22:52
    уверен,что ЛигаВ произошла при помощи не только Интера,но и Барсы и Ливерпуля,они так же приложили свою радужную руку.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Брал Юве серию Б, дав фору -30 очков. ливерпуль бы в жизни не выбрался. А оказался там по сфабрикованному делу. Вот корупционеры из ливерпуля, барсы и интера напротив только безнаказанно и покупают награды, правда скаузеры раз в тридцать лет. АПЛ я слышал крутая и дорогая лига. Аха-ха)
    dzvinka
    dzvinka ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 20:44
    расскажи нам давай, про спортивную борьбу, про то как в спортивной борьбе Юве брал титул чемпиона Серии Б))) ахахахаха, и почему там этот Юве оказался.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:51
    Мерфи,когда давал интервью,явно был под морфием.)
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:50
    да все это итак знали)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    вчера в 18:38
    До короля дайвинга Бруну Фернандеша им далеко)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 18:23
    И где тут симуляция? Игра в ногу явная.
    И это всё что ты откопал за вечер? Слабовато. Аха-ха)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 17:17
    Кейн и Салах - типичные дайверы
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 17:02
    а вот что делает Справедливость.когда нырок очевиден и рефери безмолствуют.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 16:59, ред.
    «Ювентус» — «Дженоа» Нырок и пенальти Роналду

    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 16:21
    Ну там то Рамос нырнул не безосновательно. Он просто привлёк внимание арбитра к фолу (его нагло тянули за футболку и не дали добраться к мячу). Судья посмотрел повтор и принял правильное решение. В финале 2015 Погба ещё более нагло уложили, а Чакир закрыл глаза.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 16:19
    во вчерашнем матче с Лисами игрок Лидса нырнул так нырнул,но рефери карточкой его не наградил и это при том,что есть ВАР,а они всё ныряют. Ну а возьмём Рамоса в игре с Барсой, падал в противоположную сторону, прям полёт над гнездом кукушки.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Нормальный по тем временам был игрок. И Алавес в финале кубка УЕФА помог перестрелять, даже Месси этого не смог сделать. Аха-ха)
    А нынешние скаузеры женоподобны)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 16:16
    до Барсы этим приёмом хорошо пользовалась сб Италии,в частности Пипо Индзаги.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Попрошу вас нарезочку симуляций Роналду в футболке Ювентуса???
    Либо дайте опровержение, дабы не выставлять себя в нехорошем свете.)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Настоящая Легенда Ливерпуля,только вот сам игрок довольно таки посредственный и если бы не клуб,который завоёвывал бессметное множество трофеев,боюсь что бы о Мерфи никто и не слышал, разводил бы на даче курочек и петушков.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Всё он правильно понимает. Выходит, если что бы набрать три очка нужно будет свистнуть, к примеру, боковому в кожаный свисток, то нужно это делать без вариантов? Каждый сам выбирает путь. Кто-то ныряет и симулирует, как барса, ливерпуль или интер, а кто-то добывает очки в спортивной борьбе.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    вчера в 16:11
    Всё таки не зря мне нравился Ливерпуль Жерара Улье. Вот это была команда и мужики, а эти только гордо носят радужные повязки, ныряют и покупают судей, ради сомнительных медалей, цену которых показала Астон Вилла. Аха-ха)
    Это уже не первый бывший игрок и легенда ливерпуля так высказался. Что теперь скажут местные "болельщики" этого клуба? Факты на лицо)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 15:47, ред.
    пуссть посмотрит матчи Реала с Роналду и Рамосом, Барселону, Ювентус с Роналду.и тогда он скажет Салах - не виновен. А есть ещё Пипо индзаги,который падал до штрафной,заплетая сам себе ноги,а защитник находился в пару метров сзади его. Вот это Мастера своего дела, МоСа это просто жалкий двоечник.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 15:44
    он ещё про мане забыл
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 15:23
    Надо карточками наказывать за симуляции тогда перестанут падать тем более щас есть Вар и не что не мешает проверить нырок это или нет. А вообще это Барселона в вела моду на симуляции и винить во всем надо ее!
    ТТ
    ТТ
    вчера в 15:15
    Дык.... ему бы показать матчи с участием ФК РПЛ !!!
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 14:33, ред.
    Дэнни чутка не понимает сути вещей. Причина не в игроках, а в системе судейства и оценки эпизодов. Игроки ищут максимально легкий способ достижения цели, если вы им дали такой способ - не надо ныть. Разбирайтесь с судьями.
    Сейчас при контакте падает абсолютно любой нападающий, в Испании падают без контакта - пока это будет работать - будут падать.
    Дэнни, иди передай привет дяде Уэббу и его носатому покровителю, и их прихвостням, а не на заежжего Салаха бочку катиш. Салах, который и английский лишь недавно выучил, по твоему выстроил такую систему, или может чуваки по типу Уэбба и носатого ее такой сделали в кабинетах?! А журналюги что: "дада, нашего орденоносного Гарю Кейна зацепили... это пенальти, дайте пенальти дяде Кейну"; или вот "Стерлинг не симулировал - ведь черные не симулируют, только белые симулируют. Так что судья обязан встать на одно колено, потом три раза подпрыгнуть и покрутится вокруг себя, и дать Стерлингу пробить пенальти - ну если судья не расист, само собой"

    п.с. мне тоже не нравится такой футбол, но винить игроков - это надо быть идиотом. Если завтра судьи станут судить по другому, уже послезавтра игроки перестанут падать - вот и все. И наоборот соответственно... если судья будет давать тебе пенку увидя слезы на твоих ресницах... Стерлинг будет выходить на поле уже заплаканым - улавливаете суть?!
    Но при нынешних реалиях какие были созданы людьми, которые и управляют всем этим, если условному Стерлингу дать красную за симуляцию - сколько вони сразу поднимется?))) так что вот давайте без этого, "ты падай, а ты не падай".. если Стерлинг и Кейн падают почему Салах должен резко перестать?)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:24
    Ща все ими манипулируют
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:24
    У каждого плута свои расчеты...
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