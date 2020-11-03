Мерфи: «Уилсон, Кейн, Салах — они все манипулируют судьями ради пенальти»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи раскритиковал футболистов АПЛ за симуляцию в игровых эпизодах.
Каллум Уилсон, Харри Кейн, Мохамед Салах — все они делают это. Сейчас так много нападающих используют неэффективное судейство и правила, чтобы получить пенальти.
Я не хочу этого видеть. Они все это делают, они все обманывают, они все манипулируют судьей – вы можете использовать любое слово, которое хотите.
И это не прекратится, потому что вы не получите штрафной, если не упадете! На самом деле, единственный способ остановить это, если защитники перестанут делать глупые подкаты.
Но почему у судей не хватает ума и здравого смысла, чтобы понять это? Они видят, что футболисты преувеличивают, ныряют, задержавшись, падают на землю – не надо ставить пенальти!
Ранее похожее мнение высказал экс-защитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс.
И это всё что ты откопал за вечер? Слабовато. Аха-ха)
И это всё что ты откопал за вечер? Слабовато. Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=y7t1UQVnxao
https://www.youtube.com/watch?v=tkn7-iN1seA
А нынешние скаузеры женоподобны)
А нынешние скаузеры женоподобны)
Либо дайте опровержение, дабы не выставлять себя в нехорошем свете.)
Либо дайте опровержение, дабы не выставлять себя в нехорошем свете.)
Это уже не первый бывший игрок и легенда ливерпуля так высказался. Что теперь скажут местные "болельщики" этого клуба? Факты на лицо)
Это уже не первый бывший игрок и легенда ливерпуля так высказался. Что теперь скажут местные "болельщики" этого клуба? Факты на лицо)
Сейчас при контакте падает абсолютно любой нападающий, в Испании падают без контакта - пока это будет работать - будут падать.
Дэнни, иди передай привет дяде Уэббу и его носатому покровителю, и их прихвостням, а не на заежжего Салаха бочку катиш. Салах, который и английский лишь недавно выучил, по твоему выстроил такую систему, или может чуваки по типу Уэбба и носатого ее такой сделали в кабинетах?! А журналюги что: "дада, нашего орденоносного Гарю Кейна зацепили... это пенальти, дайте пенальти дяде Кейну"; или вот "Стерлинг не симулировал - ведь черные не симулируют, только белые симулируют. Так что судья обязан встать на одно колено, потом три раза подпрыгнуть и покрутится вокруг себя, и дать Стерлингу пробить пенальти - ну если судья не расист, само собой"
п.с. мне тоже не нравится такой футбол, но винить игроков - это надо быть идиотом. Если завтра судьи станут судить по другому, уже послезавтра игроки перестанут падать - вот и все. И наоборот соответственно... если судья будет давать тебе пенку увидя слезы на твоих ресницах... Стерлинг будет выходить на поле уже заплаканым - улавливаете суть?!
Но при нынешних реалиях какие были созданы людьми, которые и управляют всем этим, если условному Стерлингу дать красную за симуляцию - сколько вони сразу поднимется?))) так что вот давайте без этого, "ты падай, а ты не падай".. если Стерлинг и Кейн падают почему Салах должен резко перестать?)))
Сейчас при контакте падает абсолютно любой нападающий, в Испании падают без контакта - пока это будет работать - будут падать.
Дэнни, иди передай привет дяде Уэббу и его носатому покровителю, и их прихвостням, а не на заежжего Салаха бочку катиш. Салах, который и английский лишь недавно выучил, по твоему выстроил такую систему, или может чуваки по типу Уэбба и носатого ее такой сделали в кабинетах?! А журналюги что: "дада, нашего орденоносного Гарю Кейна зацепили... это пенальти, дайте пенальти дяде Кейну"; или вот "Стерлинг не симулировал - ведь черные не симулируют, только белые симулируют. Так что судья обязан встать на одно колено, потом три раза подпрыгнуть и покрутится вокруг себя, и дать Стерлингу пробить пенальти - ну если судья не расист, само собой"
п.с. мне тоже не нравится такой футбол, но винить игроков - это надо быть идиотом. Если завтра судьи станут судить по другому, уже послезавтра игроки перестанут падать - вот и все. И наоборот соответственно... если судья будет давать тебе пенку увидя слезы на твоих ресницах... Стерлинг будет выходить на поле уже заплаканым - улавливаете суть?!
Но при нынешних реалиях какие были созданы людьми, которые и управляют всем этим, если условному Стерлингу дать красную за симуляцию - сколько вони сразу поднимется?))) так что вот давайте без этого, "ты падай, а ты не падай".. если Стерлинг и Кейн падают почему Салах должен резко перестать?)))