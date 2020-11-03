Мерфи: «Уилсон, Кейн, Салах — они все манипулируют судьями ради пенальти»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» раскритиковал футболистов АПЛ за симуляцию в игровых эпизодах.

Каллум Уилсон, Харри Кейн, Мохамед Салах — все они делают это. Сейчас так много нападающих используют неэффективное судейство и правила, чтобы получить пенальти.

Я не хочу этого видеть. Они все это делают, они все обманывают, они все манипулируют судьей – вы можете использовать любое слово, которое хотите.

И это не прекратится, потому что вы не получите штрафной, если не упадете! На самом деле, единственный способ остановить это, если защитники перестанут делать глупые подкаты.

Но почему у судей не хватает ума и здравого смысла, чтобы понять это? Они видят, что футболисты преувеличивают, ныряют, задержавшись, падают на землю – не надо ставить пенальти!