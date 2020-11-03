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Ребров: «„Ювентус“ — это не просто куча имён: они работают как команда»

вчера, 15:51
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Каждый хочет испытать себя против таких игроков, как Месси и Роналду, поэтому я надеюсь, что Криштиану будет на поле. Игроки готовы к встрече с соперником, знаем их сильные стороны. Будь то Роналду, Дибала или Мората, все они — лучшие игроки. «Ювентус» — это не просто куча имен: они работают как команда.

Пирло был одним из лучших игроков в мире, а также принес свежий взгляд на футбол в качестве тренера. Я знаю систему, с которой он работает; у него есть видение футбола, и у него есть хорошая база игроков, а это значит, что у него прекрасное будущее впереди.

В прошлом туре ЛЧ подопечные Реброва сыграли вничью с киевским «Динамо» (2:2).

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:47
Работают в кабинетах
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 18:58
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    вчера в 18:54, ред.
    особенно с Лионом непобедимый. и настолько Великий,что уже запах троФЕЯ ЛЧ позабылся.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:52, ред.
    Ребров: «„Ювентус“ — это не просто куча имён: они работают как команда в тандеме с рефери,к примеру матч с Атлетико,где назначили пенальти»
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:43
    Прежде всего это такие же люди, на двух ногах, значить можно играть
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Mangur (раскрыть)
    вчера в 17:52
    не машина а концерн ФИАТ,а там и джип и феррари и ещё много всякой всячины.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 17:51
    о какой куче имён там речь,есть одно имя Роналду и ещё одно Ювентус Великий и не победимый(в честном бою)
    juvenale
    juvenale
    вчера в 17:10
    если бы они работали как команда укатали бы вас 5-0....а так пока команды и близко нет
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 16:32, ред.
    сегодняшний Ювентус команда без центра поля. там одно большое Рабьо
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:55
    Ювентус точно Реброву не по зубам.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 15:55
    Ювентус это машина
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