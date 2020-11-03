Ребров: «„Ювентус“ — это не просто куча имён: они работают как команда»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Каждый хочет испытать себя против таких игроков, как Месси и Роналду, поэтому я надеюсь, что Криштиану будет на поле. Игроки готовы к встрече с соперником, знаем их сильные стороны. Будь то Роналду, Дибала или Мората, все они — лучшие игроки. «Ювентус» — это не просто куча имен: они работают как команда.

Пирло был одним из лучших игроков в мире, а также принес свежий взгляд на футбол в качестве тренера. Я знаю систему, с которой он работает; у него есть видение футбола, и у него есть хорошая база игроков, а это значит, что у него прекрасное будущее впереди.