Бьелса: «Я не сумел помочь своим игрокам справиться с „Лестером“»

Главный тренер «Лидса» прокомментировал поражение от «Лестера» (1:4) в матче 7-го тура АПЛ .

Результат справедлив. В первые минуты матча мы столкнулись с проблемами в обороне. Мы тяжело возвращали себе мяч, из-за этого мы играли плохо. Первые 30 минут мы действовали вообще без мяча. Я неправильно распределил футболистов на поле.

У нас не получилось нанести какой-либо значительный вред их защите. Не создали моменты, несмотря на владение мячом. Не смогли реализовать решающие моменты. Понимали, что столкнёмся с непростым соперником, но я не сумел помочь игрокам справиться.