ГлавнаяНовости

Бьелса: «Я не сумел помочь своим игрокам справиться с „Лестером“»

вчера, 15:00
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал поражение от «Лестера» (1:4) в матче 7-го тура АПЛ.

Результат справедлив. В первые минуты матча мы столкнулись с проблемами в обороне. Мы тяжело возвращали себе мяч, из-за этого мы играли плохо. Первые 30 минут мы действовали вообще без мяча. Я неправильно распределил футболистов на поле.

У нас не получилось нанести какой-либо значительный вред их защите. Не создали моменты, несмотря на владение мячом. Не смогли реализовать решающие моменты. Понимали, что столкнёмся с непростым соперником, но я не сумел помочь игрокам справиться.

Все новости
Человек соккера. Джесси Марш рубит окно в Европу для американцев и сегодня сразится с «Баварией»
Вчера, 16:51Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии2
Сульшер: «МЮ требуется последовательность от каждого из игроков»
Вчера, 16:12 Комментарии7
Куман: «„Барса“ уже набрала 6 очков в ЛЧ. Хотим продолжать в том же духе»
Вчера, 16:00 Комментарии13
Ребров: «„Ювентус“ — это не просто куча имён: они работают как команда»
Вчера, 15:51 Комментарии11
Лопетеги: «„Краснодар“ — очень хорошая команда, она очень хорошо построена»
Вчера, 15:23 Комментарии10
Сын легенды сербского баскетбола. «Рединг» нашел клад в лице Велько Пауновича
Вчера, 12:51provincial в блоге Чемпионшип: события, люди и клубыКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:33
Да уж, дома проиграли...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:12
Жестокое получилось поражение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100