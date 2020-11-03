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Лопетеги: «„Краснодар“ — очень хорошая команда, она очень хорошо построена»

вчера, 15:23
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги порассуждал о предстоящем матче 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Краснодар» — это очень хорошая команда, она очень хорошо построена. Мы знаем, что они неудачно начали чемпионат, но, тем не менее, у них есть игроки очень высокого уровня. Постараемся улучшить нашу реализацию. Это Лига Чемпионов, тут нужно приложить максимум усилий.

Мы одинаково относимся и к Лиге Чемпионов, и к чемпионату. Иногда у нас бывают спады, иногда есть детали, которые играют против нас. Однако мы везде создаем голевые моменты, наша команда узнаваема по стилю. Стараемся делать выводы из каждой игры и двигаться дальше.

Ранее о предстоящем матче высказался хавбек «Севильи» Иван Ракитич.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:17
Благодарю, ясновидящий Вы наш! Продолжим диалог завтра, по окончании матча.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 20:38
И не проси ! Вот тебе,получи! 3-1
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
За сутки до матча? Об одном прошу, результат не озвучивайте!
протон1
протон1
вчера в 19:52
хорошая команда была. пока её не убил мусаев
Mangur
Mangur
вчера в 16:22
Надеемся Краснодар сыграет достойно
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:44
до боли знакомые песни. похвалят, а потом ногами изобьют
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:42
Краснодар победит Севилью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:28
Вот сегодня и увидим какая она хорошая команда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Время дежурных комплиментов...
beefs
beefs
вчера в 15:23
ну а что он еще скажет...
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