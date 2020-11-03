Лопетеги: «„Краснодар“ — очень хорошая команда, она очень хорошо построена»

Главный тренер «Севильи» порассуждал о предстоящем матче 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Краснодар» — это очень хорошая команда, она очень хорошо построена. Мы знаем, что они неудачно начали чемпионат, но, тем не менее, у них есть игроки очень высокого уровня. Постараемся улучшить нашу реализацию. Это Лига Чемпионов, тут нужно приложить максимум усилий.

Мы одинаково относимся и к Лиге Чемпионов, и к чемпионату. Иногда у нас бывают спады, иногда есть детали, которые играют против нас. Однако мы везде создаем голевые моменты, наша команда узнаваема по стилю. Стараемся делать выводы из каждой игры и двигаться дальше.