Ракитич: «„Краснодар“ играет в прекрасный футбол, очень хорошая команда»

Полузащитник «Севильи» поделился мыслями накануне матча 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара»,

Мы всегда хотим выиграть, хотим каждый раз играть лучше. На протяжении всего сезона мы работаем. Сейчас думаем о завтрашнем матче, надеемся получить три очка.

Мы хорошо подготовились. Наше желание — добиться максимального результата. Постараемся выйти на поле и выиграть. Игра на нашем поле в Лиге Чемпионов — это большая мотивация.

Мы верим в свои силы. Да, у нас есть проблемы в игре, но мы должны учиться на наших ошибках. Стараемся быть спокойными, улучшать некоторые моменты.

У нас сильная группа. Мы хотим добиться побед. Сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата.

«Краснодар» — это очень хорошая команда, которая играет в прекрасный футбол и знает, что ей делать. В матче с «Челси» они создали много моментов. Повторюсь, постараемся добиться победы в этом матче.