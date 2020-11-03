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Ракитич: «„Краснодар“ играет в прекрасный футбол, очень хорошая команда»

вчера, 15:16
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мыслями накануне матча 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара»,

Мы всегда хотим выиграть, хотим каждый раз играть лучше. На протяжении всего сезона мы работаем. Сейчас думаем о завтрашнем матче, надеемся получить три очка.

Мы хорошо подготовились. Наше желание — добиться максимального результата. Постараемся выйти на поле и выиграть. Игра на нашем поле в Лиге Чемпионов — это большая мотивация.

Мы верим в свои силы. Да, у нас есть проблемы в игре, но мы должны учиться на наших ошибках. Стараемся быть спокойными, улучшать некоторые моменты.

У нас сильная группа. Мы хотим добиться побед. Сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата.

«Краснодар» — это очень хорошая команда, которая играет в прекрасный футбол и знает, что ей делать. В матче с «Челси» они создали много моментов. Повторюсь, постараемся добиться победы в этом матче.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:01
да уж))) только надо побеждать - а с этим проблемы))
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
Может хоть раз всех удивят...
drug01
drug01
вчера в 15:38
Хвалят.... А затем очки отбирают!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
Знатно лизанул,зачёт!
112910415
112910415
вчера в 15:22
правду сказал !
но в футболе побеждает не тот, кто играет ХОРОШО, а тот, кто ЛУЧШЕ ...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 15:22
Краснодар залетный клуб в ЛЧ) победа Севильи
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:16
Дифирамбы поет Ракитич
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