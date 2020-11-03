Вернер: «„Челси“ хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал об амбициях лондонского клуба в Лиге чемпионов.
У нас есть цель пройти очень далеко в этом соревновании. Мы здесь не для того, чтобы сказать: «Мы хотим выйти в следующий раунд, а потом посмотрим, что будет дальше». Мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас есть хорошие шансы на победу не только в этом сезоне, но и в последующие годы.
Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведёт завтра против «Ренна».
Но не все генералами становятся))))
Хотя все может быть...РА не зря деньги вложил.
Но не все генералами становятся))))
Хотя все может быть...РА не зря деньги вложил.