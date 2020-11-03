Вернер: «„Челси“ хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»

Нападающий «Челси» рассказал об амбициях лондонского клуба в Лиге чемпионов.

У нас есть цель пройти очень далеко в этом соревновании. Мы здесь не для того, чтобы сказать: «Мы хотим выйти в следующий раунд, а потом посмотрим, что будет дальше». Мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас есть хорошие шансы на победу не только в этом сезоне, но и в последующие годы.