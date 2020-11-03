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Вернер: «„Челси“ хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»

вчера, 21:23

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал об амбициях лондонского клуба в Лиге чемпионов.

У нас есть цель пройти очень далеко в этом соревновании. Мы здесь не для того, чтобы сказать: «Мы хотим выйти в следующий раунд, а потом посмотрим, что будет дальше». Мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас есть хорошие шансы на победу не только в этом сезоне, но и в последующие годы.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведёт завтра против «Ренна».

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vastudio
vastudio
вчера в 23:19
Желание само по себе похвальное, но сначала нужно научиться стабильно не терять очки с разными Бромвичами ))
dimagas2
dimagas2 ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 23:15
По твоим словам Краснодар буд-то лет 10 до финала ЛЧ на так заходит)))Как раз таки Краснодар вообще ничего не показал пыжились,бегали и обо..сь в конце игры.
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:14
Так и я не пацан))
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:08, ред.
4:0 против Краснодара ничего не говорит , наши играли дублем без пол команды лидеров . А челси ничего не показал , эта команда дальше 1/8 не пройдет в этом году
azkan
azkan
вчера в 23:07
Плох тот солдат который не хочет быть генералом.
Но не все генералами становятся))))
Хотя все может быть...РА не зря деньги вложил.
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 23:06
любишь гилф хахахах
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:57
Ахмат тоже хочет попасть в еврокубки. Но это не значит, что они туда попадут!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 21:58
в этом сезоне вряд ли
sihafazatron
sihafazatron ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:54
Это надо было на Новый год загадывать)))
abramjan
abramjan
вчера в 21:47
Тогда на судей надо Баджет закладывать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:41
И Локо хочет и Зенит с Краснодаром,но выиграет конечно жэ Зенит!!!🤣🤣🤣🤣🤣😂
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:35
Ещё с пяток команд минимум хотят)
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:31
А я хочу себе в жены Памелку Андерсон в этом году))Мечтать не вредно)))
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 21:28
Эх, Тимо. Зачем ты всем рассказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Мечтать не вредно...
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