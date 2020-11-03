Аке: «Перешёл в „Манчестер Сити“, чтобы работать с Гвардиолой»

Защитник «Манчестер Сити» рассказал, что ему нравится работать под руководством наставника «горожан» .

Я думаю, что Гвардиола очень хороший тренер для «Манчестер Сити». Возможность работать под его руководством — это одна из главных причин, почему я выбрал переход именно в этот клуб. Надеюсь, что он подпишет новый контракт.

Гвардиола показывает мне, что я могу улучшить в своей игре. Я чувствую, что учусь. Я уже вижу, что становлюсь лучше, и надеюсь, что буду и дальше развиваться под его руководством.