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Аке: «Перешёл в „Манчестер Сити“, чтобы работать с Гвардиолой»

вчера, 17:29

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал, что ему нравится работать под руководством наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Я думаю, что Гвардиола очень хороший тренер для «Манчестер Сити». Возможность работать под его руководством — это одна из главных причин, почему я выбрал переход именно в этот клуб. Надеюсь, что он подпишет новый контракт.

Гвардиола показывает мне, что я могу улучшить в своей игре. Я чувствую, что учусь. Я уже вижу, что становлюсь лучше, и надеюсь, что буду и дальше развиваться под его руководством.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:56
Типичный пополиз.
shlomo
shlomo
вчера в 17:29
Каждый ищет и тренера и команду
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