ГлавнаяНовости

Сенников: «Матчи с „Атлетико“ будут для „Локо“ самыми важными в группе»

вчера, 18:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы «железнодорожников» в предстоящей встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Я ожидаю, что будет такой же настрой, как и в матче с «Баварией». В чемпионате России «Локомотив» не очень убедительно провёл две последние игры. Надеюсь, что матчи Лиги чемпионов будут по-другому складываться.

Сейчас у команды плотный график, и не все футболисты выдерживают такой ритм. Тренер, естественно, делает ротацию, но у «Локомотива» не очень длинная скамейка. И из-за ротации страдает игра. Ещё и травмы влияют на оборону, как произошло с Чорлукой. Когда дают отдохнуть лидерам — Игнатьеву, Крыховяку, Миранчуку — в матче с «Сочи», то справиться с хорошей и опытной командой тяжело. Наверное, в этой ситуации тренер пытается чем-то жертвовать в пользу Лиги чемпионов. Сейчас есть хороший шанс зацепиться за очки, вот эти две игры с «Атлетико» будут определяющими в борьбе за второе место.

Все новости
Гасперини: «Мы были уверены, что сможем доставить „Ливерпулю“ проблемы»
Сегодня, 03:19 Комментарии1
Каштру — о 0:6 от «Боруссии»: «„Барса“ тоже пропускала 8 от „Баварии“»
Сегодня, 02:55 Комментарии7
Виллаш-Боаш: «Чтобы об****ться в ЛЧ, в неё ещё нужно попасть»
Сегодня, 02:36 Комментарии2
Хименес: «„Локо“ проделал отличную работу в обороне. Поздравляю их»
Сегодня, 02:06 Комментарии4
Триппьер: «Конечно, мы разочарованы ничьей с „Локо“. Должны были побеждать»
Сегодня, 01:25 Комментарии3
Симеоне: «Отмечу защиту и вратаря „Локомотива“»
Вчера, 23:45 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:55
вот наш минталитет и губит так. зацепится бы за предпоследнее место. надо всегда говорить надо побеждать. но нет.
протон1
протон1
вчера в 19:54
вот у нас мышление. менее важный. важный . самый важный. а у них мышление самый важный всегда
Gahi
Gahi
вчера в 18:58, ред.
Надеюсь что сегодня Локомотив будет играть свой лучший матч сезона и пусть удача и успех будет на стороне команды. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:32
Зацепитесь хотя бы за третье место.
Footbolista
Footbolista
вчера в 18:30, ред.
Для Локо самые важные...но не для Атлетико...атлеты победят на классе...хотя)...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:29
Атлетико нужно брать Москву, если хотят выйти из группы!
cska1948
cska1948
вчера в 18:16
"Я ожидаю, что будет такой же настрой, как и в матче с «Баварией»..."
---------------------
Но у Атлетико не будет такого настроя, как у Баварии! Так что Локо сегодня будет гораздо сложней, чем в игре с Баварией.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100