Сенников: «Матчи с „Атлетико“ будут для „Локо“ самыми важными в группе»

Бывший игрок «Локомотива» оценил перспективы «железнодорожников» в предстоящей встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Я ожидаю, что будет такой же настрой, как и в матче с «Баварией». В чемпионате России «Локомотив» не очень убедительно провёл две последние игры. Надеюсь, что матчи Лиги чемпионов будут по-другому складываться.

Сейчас у команды плотный график, и не все футболисты выдерживают такой ритм. Тренер, естественно, делает ротацию, но у «Локомотива» не очень длинная скамейка. И из-за ротации страдает игра. Ещё и травмы влияют на оборону, как произошло с Чорлукой. Когда дают отдохнуть лидерам — Игнатьеву, Крыховяку, Миранчуку — в матче с «Сочи», то справиться с хорошей и опытной командой тяжело. Наверное, в этой ситуации тренер пытается чем-то жертвовать в пользу Лиги чемпионов. Сейчас есть хороший шанс зацепиться за очки, вот эти две игры с «Атлетико» будут определяющими в борьбе за второе место.