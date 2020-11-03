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Ребров: «Надеюсь, что Роналду сыграет против „Ференцвароша“»

вчера, 19:35
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, который вылечился от коронавируса и уже принял участие в матче Серии А против «Специи», где отметился дублем. «Ференцварош» встретится с «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я надеюсь, что Роналду сыграет против нас. Тогда мы узнаем его сильные качества и постараемся его остановить. Нам нужно быть полностью сконцентрированными.

Мы играем против лучших команд Европы, против клубов, в которых собраны талантливые игроки с фантастическими качествами.

Каждый матч в Лиге чемпионов для нас — награда. Мы здесь, чтобы учиться.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:40, ред.
а кто же будет Месси обгонять по забитым мячам? ждём нырок и пенальти - классика жанра.
какой тотал на офсайдные мячи от мората?
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 20:26
Для Ференца выход в группу ЛЧ уже подвиг.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:59
Утром чистые анализы, вечером - игра.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:42
Вроде должен выйти против них...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
Ну там и без него можно играть!
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