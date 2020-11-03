Ребров: «Надеюсь, что Роналду сыграет против „Ференцвароша“»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился мнением о нападающем «Ювентуса» , который вылечился от коронавируса и уже принял участие в матче Серии А против «Специи», где отметился дублем. «Ференцварош» встретится с «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я надеюсь, что Роналду сыграет против нас. Тогда мы узнаем его сильные качества и постараемся его остановить. Нам нужно быть полностью сконцентрированными.

Мы играем против лучших команд Европы, против клубов, в которых собраны талантливые игроки с фантастическими качествами.

Каждый матч в Лиге чемпионов для нас — награда. Мы здесь, чтобы учиться.