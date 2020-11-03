Индзаги: «Матчи с „Зенитом“ чрезвычайно важны для выхода из группы в ЛЧ»

Главный тренер «Лацио» рад провести матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» с болельщиками на трибунах.

Мы знаем, какой матч нам предстоит. Против нас будет играть команда, посеянная в группе из первой корзины, но при этом не имеющая в своём активе очков.

На трибунах будет 20 000 человек, но мы должны сыграть в свой футбол. Мы осознаём, что две игры с «Зенитом» могут быть чрезвычайно важны для выхода из группы.

В Серии А мы игрем без зрителей, в Бельгии стадионы закрыты для болельщиков, но завтра мы увидим на трибунах 20 000 человек. Я думаю, что это может быть большим подспорьем и большим удовольствием для моих игроков.