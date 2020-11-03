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Индзаги: «Матчи с „Зенитом“ чрезвычайно важны для выхода из группы в ЛЧ»

вчера, 17:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рад провести матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» с болельщиками на трибунах.

Мы знаем, какой матч нам предстоит. Против нас будет играть команда, посеянная в группе из первой корзины, но при этом не имеющая в своём активе очков.

На трибунах будет 20 000 человек, но мы должны сыграть в свой футбол. Мы осознаём, что две игры с «Зенитом» могут быть чрезвычайно важны для выхода из группы.

В Серии А мы игрем без зрителей, в Бельгии стадионы закрыты для болельщиков, но завтра мы увидим на трибунах 20 000 человек. Я думаю, что это может быть большим подспорьем и большим удовольствием для моих игроков.

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Бубнин
Бубнин
вчера в 20:28
Не уснет до утра сегодня Индзаги. Будет думать как сдержать Ерохина.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:06
Мы знаем, какой матч нам предстоит. Против нас будет играть команда, посеянная в группе из первой корзины, но при этом не имеющая в своём активе очков.

Это какой то позор....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:00
А наши у каждого свои.....
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:15
Болеем за наших. - А наши это которые ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:06
Матчи важны и для тех , и для других . Для Зенита - это вообще час "Х", либо пан , либо пропал . Поражение поставит в Зенит в крайне невыгодное положение. Так что Зениту надо обязательно побеждать, хотя сделать это очень будет трудно. Правда у Лацио есть больные , так что состав у них будет неоптимальный. У Зенита все же есть шанс выиграть.
Болеем за наших .
Всем здоровья.
juvenale
juvenale
вчера в 18:48
ну без двух основных игроков Лацио будет очень сложно
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 18:04
6 очков для Рима получатся прогулкой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:52
Явно надеются победить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:49
Из какой корзины зенит знает вся Россия, из привокзальной
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:42
Покажите зрелищный футбол,чтобы мы не заскучали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:39
Они сольют,не волнуйтесь!
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