Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Локомотива» считает, что ничья в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) придаст команде уверенности в играх РПЛ .

Всегда есть варианты для замены, но у нас непростая ситуация, есть травмированные игроки плюс сложный график. Поэтому замены были такими.