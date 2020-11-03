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Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»

вчера, 23:41
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что ничья в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) придаст команде уверенности в играх РПЛ.

Всегда есть варианты для замены, но у нас непростая ситуация, есть травмированные игроки плюс сложный график. Поэтому замены были такими.

Добавит ли это очко эмоций для борьбы в РПЛ? Надо обязательно, чтобы добавило! Не знаю, как ответить иначе. Для меня чемпионат очень важен. Понятно, что всё по-другому, такого трудного графика не было никогда; но нам лучше не говорить про это, а принимать решения. Играть в РПЛ с той же дисциплиной и эмоцией, как в Лиге чемпионов.

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mangox23
mangox23
сегодня в 01:26
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Footbolista
Footbolista
вчера в 23:48
Не все так просто...и линейно...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:42
Много говорит!
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