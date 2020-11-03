Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что ничья в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) придаст команде уверенности в играх РПЛ.
Всегда есть варианты для замены, но у нас непростая ситуация, есть травмированные игроки плюс сложный график. Поэтому замены были такими.
Добавит ли это очко эмоций для борьбы в РПЛ? Надо обязательно, чтобы добавило! Не знаю, как ответить иначе. Для меня чемпионат очень важен. Понятно, что всё по-другому, такого трудного графика не было никогда; но нам лучше не говорить про это, а принимать решения. Играть в РПЛ с той же дисциплиной и эмоцией, как в Лиге чемпионов.