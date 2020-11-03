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Гильерме: «Мы доказали, что можем играть против любой команды»

вчера, 23:16
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Голкипер «Локомотива» Гильерме подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в 6-й раз за 3 года, уже пора их обыгрывать. Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Фелиша издалека.

Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в ЛЧ, но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ, чтобы каждый год играть в ЛЧ. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды.

Игра Фелиша и Суареса? Конечно, играть с командами с такими нападающими сложно, но на поле не думаешь об этом.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ага!!!!!!!)))))))))))))))Выезды в Германию и Испанию и лишь домашний матч с австрийцами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))Сомневаюсь я,и это мягко сказано еще!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
протон1
протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:17
ну тогда у них не плохие шансы еще
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Они с ними еще не играли!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Первый матч с Залцбургом 2-2,второй с Баварией 1-2 и вот с Атлетико 1-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон1
протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:05
я про первую игру. они вроде проиграли со счетом 2-0
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:47
Ооооо!!!!!!!!!!!Я не знаю- честно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Гильерме в кой то веке выдал хороший матч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но это к сожалению бывает раз в 10-15 матчей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!При всех его заслугах в этом матче,он,как вратарь, довольно посредственный ,в РПЛ полно вратарей его уровня т.е середнячков!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:42
Они еще не играли в Испании!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:41
Насколько же парадоксален футбол. Ведь сегодня играли хуже , чем с Баварией, но ничью добыли. Середину поля то пересекли считанное количество раз, а моментов у Атлетико было достаточно. Но на удивление просто отлично сыграл Гильерме, да и защита билась до предела возможностей. Ничья дает шанс на третье место в группе , вот только Зальцбург может и на выезде выиграть. Но главное то, что появился реальный шанс на весну. Теперь ждем игр Краснодара и Зенита.
Всем здоровья.
протон1
протон1
вчера в 23:37
вы что победили? за что радость?))) вы проиграли 2-0 у них. а тут ничья. вы что вышли в финал ?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:24
Не играть,а защищаться. Молодцы!
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 23:20
дыра ты - скорей бы тебя на банку уже усадили
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:19
Валера, на словах ты Лев Толстой, а на деле спасибо что хоть 1-1
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:17
Отбились и молодцы! Ну зачем вот это((
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