Гильерме: «Мы доказали, что можем играть против любой команды»

Голкипер «Локомотива» Гильерме подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в 6-й раз за 3 года, уже пора их обыгрывать. Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Фелиша издалека.

Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в ЛЧ , но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ , чтобы каждый год играть в ЛЧ . Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды.

Игра Фелиша и Суареса? Конечно, играть с командами с такими нападающими сложно, но на поле не думаешь об этом.