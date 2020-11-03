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Мещеряков: «Не хочу говорить про болельщиков, которые освистывали Смолова»

вчера, 23:35
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил выступление футболистов московского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

Смолов играет, приносит пользу. И ещё принесёт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодёжь растёт, Крыховяк отдаёт всего себя. Просто когда он играл с Барой вместе было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:07
На Мамая не гони, он то в отличии от Феди и коко, играет и за ум взялся, а эти 2-е похоже болт забили...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Федя после ЧМ очень слабо выглядит...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:13
Федя очень слабенько выглядит и не только вчера.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:44
Важна,не спорю!!!!!!!!!!!!!!!!Но в нападении Локо фактически играл одним Одуваном т.к Смолов просто ни о чем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон1
протон1
вчера в 23:40
смолов он как бандит кокорин и мамаев . одна мафия.
Gahi
Gahi
вчера в 23:37
В таких матчах важна поддержка болельщиков.
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