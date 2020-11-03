Мещеряков: «Не хочу говорить про болельщиков, которые освистывали Смолова»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил выступление футболистов московского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

Смолов играет, приносит пользу. И ещё принесёт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодёжь растёт, Крыховяк отдаёт всего себя. Просто когда он играл с Барой вместе было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил.