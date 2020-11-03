Мещеряков: «„Атлетико“ будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать им. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно только при полной самоотдаче добиваться чего-то. В чём-то повезло.

Этот результат повышает шансы «Локомотива» на то, что мы будем биться в следующей игре. Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны.