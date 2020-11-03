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Мещеряков: «„Атлетико“ будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем»

вчера, 23:31
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать им. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно только при полной самоотдаче добиваться чего-то. В чём-то повезло.

Этот результат повышает шансы «Локомотива» на то, что мы будем биться в следующей игре. Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны.

Играть надо и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Разговоры с командой об этом идут. Не мне оценивать качество игры, пусть специалисты это делают. С представителями «Баварии» общались, с «Атлетико» вообще мы почти родственники. И у них мощная команда, и у нас неплохая.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:14
Теперь посмотрим как вы к ним съездите ???
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:44
Анатолий Ваганович)))
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:44
Звучит как угроза))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
Смешно сказал, спетросянил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:31
Слишком часто они нас обыгрывали
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