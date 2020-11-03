Мещеряков: «„Атлетико“ будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать им. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно только при полной самоотдаче добиваться чего-то. В чём-то повезло.
Этот результат повышает шансы «Локомотива» на то, что мы будем биться в следующей игре. Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны.
Играть надо и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Разговоры с командой об этом идут. Не мне оценивать качество игры, пусть специалисты это делают. С представителями «Баварии» общались, с «Атлетико» вообще мы почти родственники. И у них мощная команда, и у нас неплохая.