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Мостовой: «„Локомотив“ бился за каждый отскок, каждый клочок земли»

вчера, 23:06
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» (1:1).

Вытерпели. Как будто повторение матча с «Баварией», просто немцы забили моменты, а испанцы нет. Так и нужно было играть: 11 сзади, Зе Луиш один впереди. Почему «Локомотив» так не играет в РПЛ? Если бы они так играли в РПЛ, были бы на 15 месте, потому что до ворот бы не доходили.

В самоотдаче красавцы, нога не уступает, прыжок голова в голову, отборы. Всё было как надо. Взять тот же «Шахтёр», который проиграл 0:6. Они вышли имитировать футбол, а «Локомотив» бился за каждый отскок, каждый клочок земли. Надо ли гордиться этим выступлением? Не стоит бросаться словами. «Локо» играет так, как должен против таких соперников.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:29
Паровозики молодцы, все игры в ЛЧ превратились в настоящую битву, рад за них.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:47
Отскочили! Повезло!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну можно было играть, как Аталаната с Ливерпулем в атаку и получить 0 5... Против таких соперников из наших команд на равный футбол шансов нет не у кого. Так что Николич всё правильно сделал, да и в отличии от импотентов из зенита, они играли на контр атаках!

З.Ы. Не путай уровень соперников у ЦСКА и Локомотива, это ЦСКА должен против всех в группе с позиции силы играть!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:08
Не понимаю восторга наших специалистов, Локо встал на своем поле, шла бы игра у Атлетико то забили бы не один а 3-5 голов. Где нужно придержать мяч , пытались отдать пас , а отдавали мяч сопернику. Один чего пас стоит на Гилю, хорошо судья слепой был , а так я такого брака и давно не видел. Тупо отскочили , как заработали пеналь вообще не понятно. Героями их выставляете да это позор так играть на своем поле при болельщике.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:55
В атаке ни о чем. С пенальти повезло. В защите сыграли неплохо.Игра забудется , результат останется.
протон1
протон1
вчера в 23:38
ха) можно подумать в финал вышли. ха) 1-1 у себя. а там 2-0)
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:25
Формулировки дикие и взаимоисключающие . Не знал,что Локо в двенадцатером играл.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:24
Достойно сыграл Локо и заработал это очко, которое скорее всего окажется решающим в борьбе с Зальцбургом за 3-е место. Главное теперь австриякам дома не слить.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:22
отскок засчитан
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Мостовой в кои то веке мудрые слова произнес
drug01
drug01
вчера в 23:14
Получили очко.... Но этого мало!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:14
За результат конечно локо стоит похвалить, но по качеству игры наш футбол конечно сильно уступает. Практически весь матч автобусом бились паровозики с редкими контрвыпадами.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 23:11
Он матч то смотрел?
Не играли вообще, ходили пешком
Прессинг отсутствовал полностью, как и движение
С Баварией рвали и метали на самом деле, дрались за мяч и разыгрывали хорошо, тут же играли на отбой с 20 минуты..
beefs
beefs
вчера в 23:07
неожиданно, но приятно, удачи Локо...
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