Мостовой: «„Локомотив“ бился за каждый отскок, каждый клочок земли»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» (1:1).

Вытерпели. Как будто повторение матча с «Баварией», просто немцы забили моменты, а испанцы нет. Так и нужно было играть: 11 сзади, Зе Луиш один впереди. Почему «Локомотив» так не играет в РПЛ ? Если бы они так играли в РПЛ , были бы на 15 месте, потому что до ворот бы не доходили.

В самоотдаче красавцы, нога не уступает, прыжок голова в голову, отборы. Всё было как надо. Взять тот же «Шахтёр», который проиграл 0:6. Они вышли имитировать футбол, а «Локомотив» бился за каждый отскок, каждый клочок земли. Надо ли гордиться этим выступлением? Не стоит бросаться словами. «Локо» играет так, как должен против таких соперников.