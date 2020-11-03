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Николич: «Это очко будет очень важным в борьбе за выход из группы в ЛЧ»

вчера, 23:38
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Сложная игра, команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол! Против «Баварии» играли супер хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко всё же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы. Поздравляю команду с отличной борьбой и болельщиков, отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся!

Качество игры было лучше с «Баварией». Но наши соперники играют в разный футбол. Очевидно, что «Атлетико» очень мотивированы, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 03:30
Ради Бога.. Считайте что я неправ... У нас все хорошо 🤣
Killofwrath
Killofwrath ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:12
что встало на свои места? бавария не без доли везения забила второй, а потом сама же и отбивалась
в матче с зальцбургом они ходили пешком всю игру и так же пешком накидали 6
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Дармштадище-Ингольштадище (раскрыть)
сегодня в 01:01
ну вообще он про ЛЕ говорил, а не в плей-офф ЛЧ. Тут как бы после жребия было понятно, что 1-2 места заняты, причем 1-е у Баварии 2-е у Атлетико...
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 00:12
это он серьёзно? как только к нам какой тренер приезжает, он почему-то тут же превращается в балабола-балбеса типа черданцева, атлетико прибавит и 2 место вряд ли упустит
Ген Геныч
Ген Геныч ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Бавария всем дает,кроме Атлетико!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:03
А вы не обратили внимание что Бавария дала Локо это сделать а потом добавила и все встало на свои места!Тоже самое сейчас и с Зальцбургом! Я желаю чтобы Локо выше из этой группы , но зачем эти бравурные речи!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:49
Ну с Баварией играли норм,при 1-1 было 3 очень хороших момента,2 выхода 1 в 1!!!!!!!!!!!!!Там Локо смотрелся хорошо(по игре а не по счету)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Проиграли-да,но играли на порядок лучше,чем сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сегодня отбивались весь второй тайм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 23:45
В ЛЕ ещё надо выйти!Я наверное другие матчи смотрел!Парень кричит что с Баварией играли супер! Ну ну!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:43
Ну выход из группы-это уж через чур громко сказано,а вот в ЛЕ-вполне!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:39
С этим согласен...
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