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Мюллер: «„Зальцбург“ играл смело»

сегодня, 08:16
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над «Зальцбургом» в выездном матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Стиль игры «Зальцбурга» был нам известен, поэтому игра не стала для меня сюрпризом. Соперник играл очень интенсивно, с большим риском. Их игра напоминала нашу, но у них было меньше контроля. Однако они много комбинировали, искали пути в глубину. Было ясно, что матч станет обменом ударами.

«Зальцбург» играл смело и частично был вознагражден за это. Но в обороне они оставляли бреши. Особенно по ходу матча. У нас было несколько шансов сделать счет 3:1, но мы их упустили. А потом случилась классика: если не забиваешь ты, то забивают тебе. После 2:2 игра стала захватывающей. Но если у тебя есть такие атакующие футболисты на замену, то это означает козырь.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:18
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