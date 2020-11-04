Тухель: «Футбол — командная игра»

Главный тренер ПСЖ рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с «Лейпцигом» в прошлом розыгрыше. Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые теперь выйдут в «основе», то поймете, что это будет совершенно другая игра. Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что теперь «Лейпциг» будет выше обороняться, ведь они играют дома.

Наша задача — показать, что мы можем сражаться вместе. Футбол — командная игра, мы постараемся показать это.