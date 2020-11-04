ГлавнаяНовости

Тухель: «Футбол — командная игра»

сегодня, 10:46
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с «Лейпцигом» в прошлом розыгрыше. Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые теперь выйдут в «основе», то поймете, что это будет совершенно другая игра. Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что теперь «Лейпциг» будет выше обороняться, ведь они играют дома.

Наша задача — показать, что мы можем сражаться вместе. Футбол — командная игра, мы постараемся показать это.

Все новости
Жезус — о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужны эти три очка»
Сегодня, 22:46 Комментарии1
Защитник «Аякса» Альварес: «Я мечтаю сыграть за „Манчестер Сити“»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»
Сегодня, 19:39 Комментарии9
Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»
Сегодня, 18:18 Комментарии13
Регилон: «На базе „Тоттенхэма“ есть небольшое поле для гольфа для Бэйла»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»
Сегодня, 17:34 Комментарии16
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:48
Ничего нового не сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100