Лопетеги: «„Краснодар“ нацеливается на победу в чемпионате России»

Главный тренер «Севильи» рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Краснодар» нацеливается на победу в чемпионате России, пусть начал сезон и не так хорошо, как хотелось бы. В этой команде достаточно классных футболистов. «Краснодар» очень здорово выглядел в матче с «Челси», пока не пропустил второй гол. Если кто-то полагает, что мы легко возьмем три очка, то он живет в отрыве от футбольной реальности.