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Лопетеги: «„Краснодар“ нацеливается на победу в чемпионате России»

сегодня, 10:02
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Краснодар» нацеливается на победу в чемпионате России, пусть начал сезон и не так хорошо, как хотелось бы. В этой команде достаточно классных футболистов. «Краснодар» очень здорово выглядел в матче с «Челси», пока не пропустил второй гол. Если кто-то полагает, что мы легко возьмем три очка, то он живет в отрыве от футбольной реальности.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:10
Знатный подлиз!!!
valt134
valt134
сегодня в 15:07
По ходу, Лопетеги уже три очка Севилье в карман положил. Посмотрим на мнение БЫКОВ по этому вопросу.
1asss
1asss
сегодня в 14:20
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 12:39
    как говорил один дядя: хочу купить мерс, но могу только козу...
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:36
    У Краснодара сейчас столько потерь, что каждый матч для них мучение в игровом и физическом смысле. Особенно в концовке сил не хватает, в то время как соперник прибавляет в игре (Ренн, Спартак, Челси, Ахмат).
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:21
    Тактично и уважительно. Ну хоть за это спасибо.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 11:21
    "Если бы "Краснодар" не пропустил 4 мяча, то сыграл бы вничью с "Челси", а может даже и выиграл бы!"
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:17
    красиво звучит, конечно
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 10:45
    Зенит с этим утверждением про победу в чемпионате может поспорить. Гыгыгы
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:45
    Он турнирную таблицу чемпионата России видел только прошлогоднюю.
    Goger90
    Goger90
    сегодня в 10:38
    Объективно в этом сезоне - едва ли.
    particular
    particular
    сегодня в 10:32
    Хулен не владеет ситуацией, смотрит не те матчи и перебирает с лестью...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 10:31
    Может он и нацеливается, только прицел сильно сбился, да и стрелок мусаев не тянет, а жаль
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 10:23
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 10:12
      Вот так и нужно подходить к каждому матчу, как Лопетеги. Пусть в его словах присутствует немного лести, но никакого шапкозакидательства. А Краснодару победы, или что более реально, за ничью зацепиться.
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 10:12
      Дежурный реверанс в сторону соперника перед матчем.
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 10:12
      Аж слеза навернулась ,от таких трогательных слов.
      Три очка да легко и уверено возьмете.
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 10:10
      Ну, это лишнее
      drug01
      drug01
      сегодня в 10:09
      Такие прекрасные слова,,,!!
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 10:07
      До 2-го гола в свои ворота все наши команды выглядят классно...кроме Зенита...
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 10:06
      Цель хорошая.....главное не промахнуться
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