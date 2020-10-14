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«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом»

14 октября 2020, 19:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

Дисциплинарная комиссия Серии А присудила «Наполи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 3-го тура с «Ювентусом».

Кроме поражения неаполитанцы наказаны снятием одного очка. Напомним, что футболисты «Наполи» не прилетели на игру из-за вспышки коронавируса в клубе.

Неаполитанские органы здравоохранения рекомендовали команде не приезжать на матч с «Ювентусом». Однако в протоколе Серии А указано, что поединок должен состояться, если в команде есть минимум 13 игроков (включая хотя бы одного вратаря). У «Наполи» же тогда заразились лишь Эльхиф Элмас и Петр Зелински.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
15 октября в 21:45
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Camellot (раскрыть)
    15 октября в 15:35
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Camellot (раскрыть)
      15 октября в 15:34
      хахах я доверяю решению лиги серии-а а тебе бы стоило его прочитать и не писать неправду про якобы запрет....которого на самом деле не было,а была типо рекомендация и наполи рейс в турин отменили
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Camellot (раскрыть)
      15 октября в 14:50
      Неаполь это же Италия?! так почему власти не пустили? Видать Режиссёр попросил их об этой услуги. Или Неаполь на данный момент полностью закрыт,нельзя ни въехать ни выехать,обычным гражданам?
      Camellot
      Camellot ответ Lucky luciano (раскрыть)
      15 октября в 13:20
        Camellot
        Camellot
        15 октября в 13:19
        Это самое верное решение, которое смогла вынести ффи. Властям не нужно так беспордонно вмешиваться в футбол. Есть четкие правила как вести клубам в ковид.
        Camellot
        Camellot ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        15 октября в 13:16, ред.
        Наполи не пустили власти Неаполя, а не врачи клуба. Гуглите что произошло на самом деле
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        15 октября в 08:04
        заболевших 2 игрока - это не повод,не приехать на игру и если матч федерация не переносит,нужно являться,либо получать - технарь. у Режиссёра,явное осложнение на голову после К-19. То,что получили Технарь,в принципе нормальное явление,а вот переписать изоляцию с 14 дн на 10, под "небожителя7" и причём ещё с тестированием - это уже полный зашквар! Пусть в СериАле играет,хоть ВСЕ матчи,а вот перед игрой в ЛЧ должен пройти нормальную процедуру сдачи тестов,при участии медперсонала ВСЕХ клубов выступающих в группе и каждый клуб должен прийти со своим тестом,знаем мы какие у ювелинцев пробирочки.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        15 октября в 05:16
        Этого и следовало ожидать! Мусорщики вполне могли явится на этот матч даже на автобусе, раз уж они побоялись пользоваться услугами самолета.
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
        14 октября в 23:57
        - илсинье - зелинский и - бакайоко вот и весь ответ
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
        14 октября в 23:57
        так у де лаурентиса дружок есть,типо губарнатор,предвыборную кампанию которого он финансировал))так он типо придумал,чтобы тот его не выпустил))вот только они раньше рейс в Турин отменили,а потом документы прислали хаха
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        14 октября в 23:25
        Вот и правильно! Правила должны соблюдать абсолютно все!!!
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
        14 октября в 23:03
        Аха))) и наверное на Роналду хет -трик записали.Аха)))
        Agamaga
        Agamaga ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
        14 октября в 22:47
        По букве закона, если смотреть, то шансов я не вижу, типо регламент есть регламент.
        Другой момент - договорённости. Хотя я не припомню, чтобы после тех.поражения ситуацию изменили и сыграли матч.
        мангo
        мангo
        14 октября в 22:42
        почему то я не удивлен
        Agamaga
        Agamaga ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
        14 октября в 22:38
        В этой ситуации Наполи ещё в проигрыше - снятие одного балла))
        В любом деле мелочи решают. Если в регламенте чётко прописано, то шансов у махинаторов нет.
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        14 октября в 22:32
        уважительная же причина была за неявку
        Agamaga
        Agamaga ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
        14 октября в 22:21
        Почему так происходит? Ведь Наполи знает, что за неявку полагается техническое поражение? Или есть вероятность подкупа?))
        Footbolista
        Footbolista ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
        14 октября в 21:55
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          14 октября в 21:47
          Да и наплевать
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008
          14 октября в 21:45
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            14 октября в 21:43
            Это их проблемы
            Maksim Perepyolkin
            Maksim Perepyolkin
            14 октября в 21:40
            Давно бы закрыли все чемпионаты, раз уж эпидемия и пошли работать, если кому надо: локо в делезнодорожники, цска в армию, динамо дружиниками в милицию, спартак на ферму, ой извиняйте на заправку
            Sandvikens AIK
            Sandvikens AIK ответ заDOOMчивый (раскрыть)
            14 октября в 21:37
            Как и падает.
            протон1
            протон1
            14 октября в 21:37
            а что спасибо китайцам. сами придумали вирус. размножили его в мир ...а сами не болеют сидят и бизнес экономика на высоте))) вот вам коротыши вытворяют то а.
            протон1
            протон1
            14 октября в 21:36
            ну это только начало. сейчас и в россии так пойдет. за не явку. можно протсо не играя победить. только вот кто продержится от вируса)))
            Василий 50
            Василий 50
            14 октября в 21:36
            Жаль что не играли
            Против ЦСКА
            Против ЦСКА
            14 октября в 21:32
            Это не футбол
            Rheinfall
            Rheinfall ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
            14 октября в 21:27
            По любому , хет-трик на счету главгея :)
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
            14 октября в 21:27
            Роналду вышел на новый межгалактический уровень и теперь забивает голы БЕзКОНТАКТНО!
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