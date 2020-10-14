«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом»

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14 октября 2020, 19:14

Дисциплинарная комиссия Серии А присудила «Наполи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 3-го тура с «Ювентусом».

Кроме поражения неаполитанцы наказаны снятием одного очка. Напомним, что футболисты «Наполи» не прилетели на игру из-за вспышки коронавируса в клубе.

Неаполитанские органы здравоохранения рекомендовали команде не приезжать на матч с «Ювентусом». Однако в протоколе Серии А указано, что поединок должен состояться, если в команде есть минимум 13 игроков (включая хотя бы одного вратаря). У «Наполи» же тогда заразились лишь Эльхиф Элмас и Петр Зелински.