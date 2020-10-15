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«Спартак» передумал обращаться в CAS из-за штрафа Федуна

15 октября 2020, 14:23

Источник сообщает, что «Спартак» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу вынесения штрафа комитетом по этике РФС в отношении председателя совета директоров и владельца клуба Леонида Федуна.

«„Спартак“ получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — сообщил источник.

Напомним, что 9 августа владелец «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) заявил о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи.

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SHMEL
SHMEL
15 октября в 17:27
В спартаке все привыкли только языком чесать,сначала балоболят, а потом на попятную.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
15 октября в 15:30
    Faustello
    Faustello
    15 октября в 14:49, ред.
    Надо сразу в Гаагу!!!
    Хотя наверное для Спартака правильнее в Гринпис)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 октября в 14:43
    2 месяца уже этот штраф обсуждаем!
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    15 октября в 14:36
    И правильно все!
    С газпромом не поспоришь.
    Василий 50
    Василий 50
    15 октября в 14:32
    ЗулеЦхалтубо рулит
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    15 октября в 14:27
    Удержались от глупости
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