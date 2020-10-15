«Спартак» передумал обращаться в CAS из-за штрафа Федуна

Источник сообщает, что «Спартак» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу вынесения штрафа комитетом по этике РФС в отношении председателя совета директоров и владельца клуба Леонида Федуна.
«„Спартак“ получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — сообщил источник.
Напомним, что 9 августа владелец «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) заявил о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи.
Хотя наверное для Спартака правильнее в Гринпис)))
Хотя наверное для Спартака правильнее в Гринпис)))
С газпромом не поспоришь.
С газпромом не поспоришь.