«Спартак» передумал обращаться в CAS из-за штрафа Федуна

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15 октября 2020, 14:23

Источник сообщает, что «Спартак» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ) по поводу вынесения штрафа комитетом по этике РФС в отношении председателя совета директоров и владельца клуба Леонида Федуна.

«„Спартак“ получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS . Штраф в РФС будет выплачен», — сообщил источник.