Судья Турбин получил бан на две игры после матча «Сочи» — «Ростов»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья Евгений Турбин отстранен на две игры РПЛ по итогам матча «Сочи» — «Ростов».
Напомним, Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
Пока Турбин отстранен на два матча. Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок — это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра.