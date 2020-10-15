Судья Турбин получил бан на две игры после матча «Сочи» — «Ростов»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья Евгений Турбин отстранен на две игры РПЛ по итогам матча «Сочи» — «Ростов».

Напомним, Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.