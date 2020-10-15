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Судья Турбин получил бан на две игры после матча «Сочи» — «Ростов»

15 октября 2020, 11:52
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья Евгений Турбин отстранен на две игры РПЛ по итогам матча «Сочи» — «Ростов».

Напомним, Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Пока Турбин отстранен на два матча. Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок — это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра.

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Все комментарии
Альфи
Альфи
15 октября в 19:44
Сделали вид что наказали, потом все вернется на круги своя, не будут же разбрасываться проплачеными судьями, зениту нужно очки грести....
KRIMINAL89
KRIMINAL89
15 октября в 16:59
    oncha
    oncha
    15 октября в 12:45
      Заполярный
      Заполярный
      15 октября в 12:24, ред.
      По трубину прокуратура плачет, он давно уже насвистел. А ему всего лишь два матча в фнл наказание.
      АлексАлекс
      АлексАлекс
      15 октября в 12:20
      а дисквалификации Норманна и Карпина отменить не надо?
      Аксинья
      Аксинья
      15 октября в 12:13
      Премиальные от Ротенберга с лихвой в разы перекрыли все эти издержки производства))
      Footbolista
      Footbolista
      15 октября в 12:09
      Должен был получить в жбан...
      LOpp
      LOpp
      15 октября в 12:02
      На Соккере и то жёстче банят
      mihaluch
      mihaluch
      15 октября в 11:54
      Надо правильно судить.
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