Минин: «Игра „Краснодара“ в ЛЧ не настраивает на оптимизм»

Футбольный комментатор Станислав Минин поделился мнением о шансах «Краснодара» в матче с «Севильей» в ЛЧ .

Если «Краснодар» будет играть так, как в первых двух матчах, то они очень невысокие. Например, четыре мяча от «Челси» — вполне закономерный исход, потому что «быки» действовали в большей степени от обороны, а это у них получается не очень.

Стоит признать, что «Краснодар» — не оборонительная команда. Да, можно сыграть с «Севильей» от обороны, но «Краснодар», повторюсь, этого делать не умеет. С другой стороны, если играть чересчур смело, то «Севилья» точно накажет.