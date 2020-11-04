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Минин: «Игра „Краснодара“ в ЛЧ не настраивает на оптимизм»

сегодня, 16:39
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Футбольный комментатор Станислав Минин поделился мнением о шансах «Краснодара» в матче с «Севильей» в ЛЧ.

Если «Краснодар» будет играть так, как в первых двух матчах, то они очень невысокие. Например, четыре мяча от «Челси» — вполне закономерный исход, потому что «быки» действовали в большей степени от обороны, а это у них получается не очень.

Стоит признать, что «Краснодар» — не оборонительная команда. Да, можно сыграть с «Севильей» от обороны, но «Краснодар», повторюсь, этого делать не умеет. С другой стороны, если играть чересчур смело, то «Севилья» точно накажет.

Но вдруг у команды Лопетеги кого-то удалят на 10-й минуте, тогда это может что-то изменить. Но то, что мы видели у «Краснодара» в ЛЧ, пока не настраивает ни на какой оптимизм.

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Сп62
Сп62
сегодня в 20:41
Шансы малы, но не отказываться же из-за этого от игры. Надо выходить на поле и стараться выглядеть достойно.
viv
viv
сегодня в 18:49
Шансы на победу с Севильей не велики.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 17:49
Игра наших клубов в ЕК не внушает оптимизм вообще.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 17:26
Отсутствие всех лидеров команды таких как Кабелла , Вандерсон , Классон , Ари , Петров ....не настраивает на оптимизм
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:40
А мы всё равно за них будем болеть!
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