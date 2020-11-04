Арустамян: «Изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник со временем обязательно будет задействован в игре за «Аталанту».

Изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука, не сыгравшего за «Аталанту» в четырех последних матчах — в том числе в субботу с «Кротоне» и во вторник с «Ливерпулем». Люди делают из этого безумные выводы: от «Миранчук не выдерживает тренировок» до «Гасперини мстит руководству за то, что трансфер не согласовали».

Во-первых, согласовали. Покупка Алексея — совместная идея тренера и боссов клуба. Это подтверждали все люди, занимавшиеся сделкой. Им звонил сам Гасперини и спрашивал про Миранчука, общался он до перехода и с самим Алексеем. Во-вторых — да, тренировки у Джан Пьеро и правда непростые. Но в Италии есть избитая фраза: даже Платини полгода привыкал в Италии, а потом стал одним из лучших футболистов в истории кальчо. Я не сравниваю их по уровню, но ведь и великий француз первые полгода почти не играл за «Юве». Таков стиль Гасперини: он не сразу подпускает новичков к матчам. Точно так же Руслан Малиновский долго не играл в прошлом сезоне — проявлять себя он стал, по сути, только во второй чести сезона.

А тут — пандемия, сбившиеся графики подготовки. Миранчук пока входит в новый для себя ритм и привыкает, но никакой проблемы в этом я не вижу. Не сомневаюсь: Алексей обязательно будет играть в «Аталанте». Учитывая, как на него рассчитывали руководство и Гасперини. Не в порядке сама «Аталанта» — и вот это должно пугать. В прошлом сезоне она много забивала, теперь много пропускает: пять от «Ливерпуля», четыре от «Наполи».