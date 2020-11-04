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Арустамян: «Изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука»

сегодня, 16:18

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник Алексей Миранчук со временем обязательно будет задействован в игре за «Аталанту».

Изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука, не сыгравшего за «Аталанту» в четырех последних матчах — в том числе в субботу с «Кротоне» и во вторник с «Ливерпулем». Люди делают из этого безумные выводы: от «Миранчук не выдерживает тренировок» до «Гасперини мстит руководству за то, что трансфер не согласовали».

Во-первых, согласовали. Покупка Алексея — совместная идея тренера и боссов клуба. Это подтверждали все люди, занимавшиеся сделкой. Им звонил сам Гасперини и спрашивал про Миранчука, общался он до перехода и с самим Алексеем. Во-вторых — да, тренировки у Джан Пьеро и правда непростые. Но в Италии есть избитая фраза: даже Платини полгода привыкал в Италии, а потом стал одним из лучших футболистов в истории кальчо. Я не сравниваю их по уровню, но ведь и великий француз первые полгода почти не играл за «Юве». Таков стиль Гасперини: он не сразу подпускает новичков к матчам. Точно так же Руслан Малиновский долго не играл в прошлом сезоне — проявлять себя он стал, по сути, только во второй чести сезона.

А тут — пандемия, сбившиеся графики подготовки. Миранчук пока входит в новый для себя ритм и привыкает, но никакой проблемы в этом я не вижу. Не сомневаюсь: Алексей обязательно будет играть в «Аталанте». Учитывая, как на него рассчитывали руководство и Гасперини. Не в порядке сама «Аталанта» — и вот это должно пугать. В прошлом сезоне она много забивала, теперь много пропускает: пять от «Ливерпуля», четыре от «Наполи».

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Сп62
Сп62
сегодня в 20:37
Это не истерия. Просто люди хотят хоть что то сказать. Другими словами почесать языки.
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Vredinka_online (раскрыть)
сегодня в 19:51
Дичь редкая)) Простите за откровение. Для одаренных же он уточнил про Малиновского. А тот не с пешеходного чемпа переходил. А был одним из лидеров бельгийской Топ-5. Прийдёт время и Миранчука. Это только во влажных фантазиях, должен сходу стать лидером Аталанты;). Давно наверное не смотрели чемпионаты Топовых лиг. Привыкли всё на себя мерять. Наш уровень!! - Это Сербия, Словакия, Дания, Украина, Австрия.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 17:58
Сольют чемп, вылетят из группы ЛЧ и выкинут этот мусор обратно в болото, только куда-нибудь в Уфу.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 17:45
Миранчука купили, но ждали думаю от него результата. Пока он не получается.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:02
Время покажет.
112910415
112910415
сегодня в 16:46
всё с ним пока штатно
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:43
Нормальный процесс адаптации и вливания в коллектив. Придёт время Миранчука. А истерия только у эгзбертов-горлопанов со СгатчТВ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:33
Так это был тайный,засекреченый трансфер?
mensk
mensk
сегодня в 16:33
Никакой истерии. Будь проще.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:27
Гасперини устал объяснять уже)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:27
если бы он был миранчукян, щас бы сам истерил))))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:24
Чук вытащит Аталанту из настигшей Жоты.
drug01
drug01
сегодня в 16:21
Бывает всякое надо ждать
shlomo
shlomo
сегодня в 16:21
А никто и не истерит...все идет своим чередом
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:21
Истерика это наша беда.
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