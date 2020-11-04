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Боярский: «Хочется, чтобы вчерашний результат „Локо“ вдохновил „Зенит“»

сегодня, 14:23
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Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Всеми силами сегодня буду болеть за «Зенит», очень надеюсь на победу. Вчера смотрел матч «Локомотива», ребята достаточно серьёзно готовы к сложным матчам. Но вот насколько питерцы смогут противостоять «Лацио»… Очень хочется, чтобы вчерашний результат «Локо» вдохновил «Зенит» на победу. Верю в это! Но никаких оптимистических выводов делать не буду.

Если «Зенит» сегодня проиграет, то этот матч может стать последним для Семака у руля питерской команды. Но, конечно, хотелось бы этого избежать. Большинство моих друзей очень скептично относятся к Семаку, однако я и Геннадий Сергеевич Орлов возлагаем на него серьёзные надежды. Он свой! Слышал достаточно аргументов в пользу того, что «Зениту» следует обновить тренерский коллектив. Но я консерватор и своих не бросаю. Надеюсь на Семака, мои симпатии на его стороне.

Если «Зениту» и суждено сегодня проиграть, Сергей Богданович должен остаться. У «Зенита» в сегодняшнем матче есть шанс доказать состоятельность и спасти Семака. Надеюсь, наша внутренняя поддержка поможет российскому клубу.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:27
Не примазывайся
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:42
И все - таки ты веришь в свой любимый и родной Зенит, Михаил! Этого не тебе одному хочется)
112910415
112910415
сегодня в 16:50
главное, что консерватор своих не бросает !
ну, разве что иногда
brauning.86
brauning.86 ответ Давидофф Фармонов (раскрыть)
сегодня в 16:16, ред.
В школу Русскую словесность учить срочно!!!!!!!!!!!!!!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:04, ред.
"Я своих не бросаю!" - сказал Боярский и поправил шарф "Тосно".
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 15:50
Про Спартаковского цирка вообще молчу я,😂😂😂 такой позор смыть придётся еще лет 50. Но боюсь что всё равно ни кто не забудет
nubom
nubom
сегодня в 15:35
Надо побеждать. Повторить результат Локо - смерти подобно. ...
viv
viv
сегодня в 15:25
Решающий год для Семака. Семак, в качестве главного тренера, начал в Зените уже третий сезон. Первые два сложились для него относительно успешно — он получил два чемпионских титула и один кубок страны. Но все мы прекрасно понимаем, что с теми денежными вливаниями, админресурсом которые ежегодно направляются в Зенит, для команды выигрывать только на внутренней арене недостаточно.
Руководители Газпрома ждут от Зенита успехов в европейских турнирах, а с этим у Семака пока не всё хорошо. В первом сезоне Семака у руля Зенита, команда без шансов (2:5 по сумме двух матчей) уступила в 1/8 Лиги Европы испанскому Вильярреалу, который в том сезоне в своём чемпионате был ближе к вылету, чем к зоне еврокубков. В следующем же году, команда под руководством Сергея Богдановича заняла последнее место в не самой сильной группе Лиги Чемпионов. Да пусть многие потом говорили, что Лейпциг и Лион в итоге дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, но ведь Зенит уступил ещё и Бенфике третье место. А вот Бенфика тогда сразу же вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей донецкому Шахтёру.
Как мы видим, два сезона Семака и два провала для Зенита в еврокубках. Поэтому в этом сезоне очень важно для питерцев проявить себя именно в Лиге Чемпионов. Им опять попалась достаточно ровная группа (Боруссия Д, Лацио, Брюгге), в которой сине-бело-голубые имеют неплохие шансы побороться за выход в плей-офф ЛЧ. Если этого не случится или тем более, если Зенит не сможет занять даже третье место в этой группе, то для Семака этот сезон вполне может стать последним у руля команды.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:20
Но только не на ничью, а на победу
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:14
Если игра Локо и вдохновит Зенит, то только для ещё более трусливого и бестолкового автобуса. Только Николич умеет его ставить, а Семак нет.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:42
Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Сема

От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,

Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Семой и Медведем!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:39
ДАртаньян опять бургунским вдохновился...
beefs
beefs
сегодня в 14:38
осталось немного, скоро узнаем на что способен Зенит с Богданычем...
Mangur
Mangur
сегодня в 14:34
У Зенита в ЛЧ уже "холодные ноги". Можно выносить.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:30
ГазПром судей подкупит ,как вчера в игре паровоза с Атлетико ,глядишь прокатит.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:29
Не мешало бы
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:26
Жаль, что команды не в оптимальных составах будут, было бы куда интереснее смотреть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:25
Вдохновит не сомневайся
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