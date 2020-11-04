Боярский: «Хочется, чтобы вчерашний результат „Локо“ вдохновил „Зенит“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Всеми силами сегодня буду болеть за «Зенит», очень надеюсь на победу. Вчера смотрел матч «Локомотива», ребята достаточно серьёзно готовы к сложным матчам. Но вот насколько питерцы смогут противостоять «Лацио»… Очень хочется, чтобы вчерашний результат «Локо» вдохновил «Зенит» на победу. Верю в это! Но никаких оптимистических выводов делать не буду.
Если «Зенит» сегодня проиграет, то этот матч может стать последним для Семака у руля питерской команды. Но, конечно, хотелось бы этого избежать. Большинство моих друзей очень скептично относятся к Семаку, однако я и Геннадий Сергеевич Орлов возлагаем на него серьёзные надежды. Он свой! Слышал достаточно аргументов в пользу того, что «Зениту» следует обновить тренерский коллектив. Но я консерватор и своих не бросаю. Надеюсь на Семака, мои симпатии на его стороне.
Если «Зениту» и суждено сегодня проиграть, Сергей Богданович должен остаться. У «Зенита» в сегодняшнем матче есть шанс доказать состоятельность и спасти Семака. Надеюсь, наша внутренняя поддержка поможет российскому клубу.
ну, разве что иногда
ну, разве что иногда
Руководители Газпрома ждут от Зенита успехов в европейских турнирах, а с этим у Семака пока не всё хорошо. В первом сезоне Семака у руля Зенита, команда без шансов (2:5 по сумме двух матчей) уступила в 1/8 Лиги Европы испанскому Вильярреалу, который в том сезоне в своём чемпионате был ближе к вылету, чем к зоне еврокубков. В следующем же году, команда под руководством Сергея Богдановича заняла последнее место в не самой сильной группе Лиги Чемпионов. Да пусть многие потом говорили, что Лейпциг и Лион в итоге дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, но ведь Зенит уступил ещё и Бенфике третье место. А вот Бенфика тогда сразу же вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей донецкому Шахтёру.
Как мы видим, два сезона Семака и два провала для Зенита в еврокубках. Поэтому в этом сезоне очень важно для питерцев проявить себя именно в Лиге Чемпионов. Им опять попалась достаточно ровная группа (Боруссия Д, Лацио, Брюгге), в которой сине-бело-голубые имеют неплохие шансы побороться за выход в плей-офф ЛЧ. Если этого не случится или тем более, если Зенит не сможет занять даже третье место в этой группе, то для Семака этот сезон вполне может стать последним у руля команды.
Руководители Газпрома ждут от Зенита успехов в европейских турнирах, а с этим у Семака пока не всё хорошо. В первом сезоне Семака у руля Зенита, команда без шансов (2:5 по сумме двух матчей) уступила в 1/8 Лиги Европы испанскому Вильярреалу, который в том сезоне в своём чемпионате был ближе к вылету, чем к зоне еврокубков. В следующем же году, команда под руководством Сергея Богдановича заняла последнее место в не самой сильной группе Лиги Чемпионов. Да пусть многие потом говорили, что Лейпциг и Лион в итоге дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, но ведь Зенит уступил ещё и Бенфике третье место. А вот Бенфика тогда сразу же вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей донецкому Шахтёру.
Как мы видим, два сезона Семака и два провала для Зенита в еврокубках. Поэтому в этом сезоне очень важно для питерцев проявить себя именно в Лиге Чемпионов. Им опять попалась достаточно ровная группа (Боруссия Д, Лацио, Брюгге), в которой сине-бело-голубые имеют неплохие шансы побороться за выход в плей-офф ЛЧ. Если этого не случится или тем более, если Зенит не сможет занять даже третье место в этой группе, то для Семака этот сезон вполне может стать последним у руля команды.
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Сема
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Семой и Медведем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Сема
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Семой и Медведем!