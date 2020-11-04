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Игнатьев: «Конечно, для „Локомотива“ это очень приличный результат»

сегодня, 14:20
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (1:1).

Конечно, для «Локомотива» это очень приличный результат. Добиться его, видимо, удалось за счет верно выбранного направления игры, правильной оценки своих возможностей, а также грамотной реализации плана на матч. Футбол — это улица с двусторонним движением. И, выстраивая план, конечно, все прекрасно понимали, что играть с «Атлетико» в открытый футбол просто невозможно. Поэтому «Локо» уделил большое внимание защите. Он очень хорошо оборонялся. Но если в обороне футболисты «Локомотива» смотрелись неплохо, то в атаке наш уровень пока не позволяет играть с командами такого калибра, как «Атлетико», на равных. У нас пока не получается отталкиваться от себя — мы больше отталкиваемся от игры, которую предлагает нам соперник. Но, как бы там ни было, спортивный результат имеет огромное значение. Надо отдать должное, «Локомотив» справился со своей задачей: взял очки в матче с очень серьезным соперником. Что касается «Атлетико», то там много больших мастеров. Но в прошлом году испанская команда казалась более мобильной и быстрой, и в ее действиях было больше конкретики. Сейчас заметно, что силы у нее на исходе.

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Все комментарии
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 15:07
Давайте откровенно , везения было больше чем мастерства.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:35
Конечно,но можно и лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:32
Это результат результатов🤣🤣
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