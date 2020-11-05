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Барриос: «Мы усложнили себе задачу, но будем сражаться до конца»

сегодня, 00:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Грустные ощущения, потому что цель на сегодняшний матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире. К сожалению, мы ещё больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.

В турнирах такого класса все решают мелкие детали. До голевого удара у «Лацио» было несколько подходов к воротам. Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.

Безусловно, у «Лацио» очень хорошая команда, но и мы были готовы к тому, чтобы противостоять их игрокам. Увы, немного не хватило концентрации — им удалось провести контратаку, но вообще мы хорошо сражались и большую часть матча контролировали игру.

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Все комментарии
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 01:07
Было дело мы и 6-ю очками выходили из группы!! Верим в тех,кто бьётся за Зенит на поле!!
mortid
mortid
сегодня в 01:01
Вы уже на конце, подмахивайте бёдрами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:55
Уже не верится!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:47
А куда деваться
viv
viv
сегодня в 00:27, ред.
Похоже уже отсражались, даже ослабленный коронавирусом Лацио не смогли обыграть.
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