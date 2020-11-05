Скользящий Ловрен, джокер Ерохин и самоотдача. «Зенит» обидно упустил победу над «Лацио»

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сегодня, 00:03

Жаль, ведь римляне без ряда звезд не нашли свой футбол. «Соккер.ру» разбирается в роковой мировой.

После травмы Ерохина игра разладилась?

Александр стал настолько важным для команды, что его травма повлияла на темп игры «Зенита» и сюжет матча. «Лацио» стало проще, соперник лишился ключевого фактора успеха – человека, что реализует момент, выбрав позицию. Самый итальянский по своему стилю игрок «Зенита» (даже гетры спущены, как у легенд Серии А) пригодился против «Лацио». Причины успеха Ерохина – засиделся на скамейке, соскучился по футболу. И как только появилась возможность сыграть в центре атаки, то адаптировался, ведь ему не двадцать лет.

Если Дриусси годами просился на острие к Дзюбе, но на практике лучше левее в оттяжке, то резервист Александр проявил себя в важнейший момент сезона. График у ведущих российских клубов сумасшедший, и выжить под давлением помогают такие хитрые ребята как Ерохин. И в чемпионате, и сегодня с «Лацио» Александр был на своем месте. Это не значит, что Азмун хуже, но Сердар совсем другой. Хавбек в центре атаки идеально выбирает позицию, дорожит моментами. И «Химкам» забил, и «Лацио», до этого отличался с другими соперниками. Уже 7 голов и 2 ассиста в сезоне. Жаль лишь, что не Ерохин завершал атаки в конце матча – зоны были, мог забить еще.

Семак проиграл матч после перерыва?

К первому тайму вопросов нет, близкий к образцовому. И Барриос мяч отбирал, и Дзюба был в меру свежим, выигрывал борьбу. Дуглас Сантос – зверюга. Оздоев старался. Но затем наступила пора, когда Сергею Богдановичу пришлось отходить от чистой схемы «4-4-2», играть без мяча. А предупреждали, что если на отрезке поединка слишком часто терять мяч, то «Лацио», получив его и освоившись, свой момент найдет. Забивать из ничего эта команда умеет, как никакая другая.

Семака можно упрекнуть за тайминг – замены у него хаотичные, словно вынужденные. Ерохин получил травму, тут нет вопросов. Но Жиркова надо было менять раньше. Юрий выключился из игры до 79-й минуты. Вендел и Сутормин, появившись на 91-й минуте, ничего не могли изменить. У Индзаги были связаны руки, ведь у него эпидемия потерь, но наставник «Лацио» хитро припрятал два козыря в рукаве – Перейру и Кайседо. И дождался паса от Ачерби, который в составе без Альберто становится Ракицким из Рима.

Жаль, что Ярослав не выдал фирменные передачи на Дзюбу. Жаль, что Артем отыграл мощно один тйам, а заменить его Семак не решился. Может, и правильно, но по остальным перестановкам есть вопросы. У «Зенита» всего два точных удара по чужим воротам за весь домашний матч. Выложились в отборе и борьбе на 100 %, но как Семак рассчитывал победитель без качественных замен и создания моментов? Если бы Ерохин не забил в первом тайме, то гол Кайседо мог привести к третьему поражению подряд, пускай и незаслуженному.

«Лацио» чуть добавил во втором тайме?

Индзаги весь в игре – на поле выскакивает, пальцами схемы показывает, делает прямые указания. Семаку не нужно быть таким же, тут вопрос темперамента. Но Симоне в интервью последовательный и рассудительный молодой тренер. И включается, когда видит, что без Лейвы у него в центре поля парень, которого взяли в низшей лиге, что без Иммобине в атаке странный новичок, который похож на знаменитого Шкулетича из «Локомотива».

И точно хуже Заболотного. Можно упрекнуть в ошибках Медведева и Рибалту. Как можно оставить Семака без третьего форварда в Лиге чемпионов? Если бы Ерохин не заиграл на чужой позиции, то в случае травм и Дзюбы, и Азмуна, и Дриусси пришлось ставить в центре атаки вингеров. В свежем первом тайме «Зенит» испугал «Лацио» – у гостей не держался особо мяч, не было опасных атак (один точный удар за тайм), пропустили гол.

Но чем ближе была концовка – тем обреченнее «Зенит» смотрелся. И снова отмечаем фактор тотального невезения, ведь с «Брюгге» гол в добавленное время, а в Дортмунде до пенальти держались. Сегодня могли не пропускать, ведь атаки с голом Кайседо не должно было быть. А вот гол Мостового мог случиться – вот эта замена Семака оживила игру. Но была вынужденной, а продуманного запасного плана не увидели. Тогда как у «Лацио» он был. И замена форварда на защитника в конце, и выход двух игроков созидания – плановые ходы Индзаги.

Выбор шипов для бутс повлиял на счет?

Победа в ЛЧ дает деньги, выход в плей-офф еврокубков – новые премиальные, не говоря о престиже. Так что цена высокая, давайте суммировать факты. У «Лацио» не было семи человек, из которых к отсутствию четырех не привыкли – Лейва, Луис Альберто, Стракоша и Иммобиле могли изменить качество футбола римлян до неузнаваемости. «Зенит» оставил в запасе часть игроков против «Химок», что позволило в первом тайме сыграть с высоким прессингом, как надо. Забили гол, не уступали на старте второго тайма.

Уставали, символом чего может стать Жирков, которого ставят и ставят, поскольку знают о его классе. Но не было серии сэйвов Кержакова, Михаил не герой поединка. Следовательно, дьявол в деталях – «Зенит» пропустил ответный мяч, вплотную подошел к потере шансов побороться за второе место из-за того, что игроки начали поскальзываться на сыром поле. Заметьте, и это важно, что подопечные Индзаги так, как Ловрен и другие футболисты Семака, не падали.

«Зенит» играл дома, знают свое поле досконально, сами выбирают длину травы на газоне в законном диапазоне, могут закрыть крышу и перестраховаться. И при этом решающий момент матча – гол Кайседо, напрямую связан с очередным падением Ловрена на газон. Обидная потеря пунктов, но еще одно напоминание – в Лиге чемпионов нет мелочей. Обескровленный «Лацио» сыграл ниже возможней, в Риме могут показать более сильный и опасный футбол. Но даже без моментов – у «орлов» три удара в створ, два из которых не сильные, отыгрались.

Жаль, ведь «Зенит» показал физический максимум тоже без ряда важных созидательных игроков – Дриусси, Малкома и Азмуна. По-прежнему нет плеймейкера, Семак не доверяет Венделу, выпустил его на 91-й минуте, смотрелось странно. И в сумме получаем очередной еврокубковый матч без победы. У «Зенита» одна победа в семи матчах ЛЧ . Потратили два из трех домашних поединков, где играют веселее, ведь их поддерживают неистовые фанаты, и остаются последними в группе. По цифрам ничья просматривается, конечно, «Лацио» — классная банда, тренерская.

Но если дома не обыграли смешанный состав Индзаги, то какой счет будет в гостях против их основы? Сегодня был финал для Семака, и увидели странности – подбор шипов озадачил, ведь просто так половина команды не начнет падать на знакомом газоне, когда соперник держится на ногах. И замены снова заставляют развести руками. Обидная ничья, но не без вопросов к тренеру «Зенита».