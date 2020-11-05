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Семак: «Шансы на выход в плей-офф небольшие»

сегодня, 00:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Допустили несколько ошибок, потеряли мяч в простых ситуациях. Плюс «Лацио» стал играть активнее, перехватил инициативу.

Поле было скользким. Обе команды скользили сегодня, оно одинаково для всех. Думаю, Ловрен всё равно вряд ли бы успел перехватить тот пас. Он ждал прострела ближе к воротам, а второй темп не успели вернуться.

Не думаю, что у нас была серьёзная опция улучшения атакующих действий. Вендел — игрок созидательный, но перехода от обороны к атаке. Кузяев не выпадал. Сутормина выпустили, чтобы освежить.

Барриос сейчас не в лучшем состоянии, хотя сегодня сыграл гораздо лучше, чем в прошлых матчах. Надеемся, он преодолел спад, будет играть так, как мы ждём.

Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С «Брюгге» играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты у нас были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать всё, что в наших силах.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:00
Оправдания на уровне дворового футбола, еще погода была не очень, игроки не выспались, тренер не стой ноги встал....Карпин однажды правильные слова сказал по-этому поводу: "Просто они б...ть сильнее"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 07:33
И мяч круглым((
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:05
Семак, ты заявление написал?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:39
Да тут только шансы занять 4е место остались. И вот их, кстати, полным полно. Этого у вас никто не отнимет
sihafazatron
sihafazatron ответ viv (раскрыть)
сегодня в 01:07
В прошлом году аталанта после трёх туров ни одного очка не набрала, только в 4-ом туре набрали 1 очко, что было дальше все знают))
Правда зенит не аталанта)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:53
Сергей Семак: "Нам так и не удалось найти замену Вилкову и Еськову в Европе".
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:34
Да Сергей Богданович, обхезались вы по полной.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:31
Я не пойму,Семак успел накурится или бухнуть перед интервью???!!!Прочтите,что он городит....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:28
" Плюс "Лацио" стал играть активнее, перехватил инициативу". Ну и чего мы хотим от нашей команды, если полумёртвые итальянцы, игравшие в своё удовольствие и нисколько не напрягавшиеся, перехватили инициативу у " Зенита", выступавшего на своём поле, и которому победа была нужна как воздух ?
viv
viv
сегодня в 00:26
Семак с одним очком после трёх туров ещё думает о выходе в плей-офф? Лучше бы думал как не остаться на последнем 4-ом месте в группе.
Лакшери
Лакшери
сегодня в 00:26
Когда же у тебя шансы на выход возрастут? Засиделся физрук.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:19
"Поле было скользким"...
Ааа...ну это все обьясняет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:18
Поле скользкое но скользил только Зенит.
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