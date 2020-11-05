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Семак: «Не видел ни одного игрока из резервного состава „Лацио“ сегодня»

сегодня, 00:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Расстроены из-за результата. Вели в счёте большую часть матча, в концовке пропустили. У Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

Полурезервный состав «Лацио»? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьёзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава «Лацио» сегодня.

В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом «Лацио» стал играть агрессивнее, за счёт чего они получили преимущество. Жаль, не смогли забить ещё и выиграть.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:48
Локомотив играл в футбол, а Зенит в балет, весь матч только и красиво падали, вот и допадались. Насколько Лацио хотел проиграть, настолько Зенит хотел выиграть, результат закономерен. Это была по сути последняя возможность Зенита заработать очки
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
сегодня в 09:57
^«Лацио» стал играть агрессивнее, за счёт чего они получили преимущество. Жаль, не смогли забить ещё и выиграть^---ахаха. Вот оно что)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:59
"Лацио" сделал все для проигрыша, но Семак выручил.
У него еще хватает наглости, чтобы что-то блеять.
juvenale
juvenale
сегодня в 01:10
луис фелипе и иммобиле это два лучших игрока
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 01:06
а луис фелипе это резервист?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:34
Ну про третий дубль вы перегибаете,вполне нормальный был у Лацио состав,так же как у Зенита не было Малкома и Азмуна.Но это однозначно никакое не оправдание,Лацио вообще ни о чем в этом матче
brauning.86
brauning.86
сегодня в 00:23
Красавчик
Нападение самый лучший способ отмазки
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:14
Главное ,что бы было видно при написании заявления на увольнение!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:10
все нормально это твой уровень
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:09, ред.
Оправдываться против третьего дубля Лацио глупо
Те вообще не играли в футбол по сути весь матч и тут умудрились облажаться
Это вам не в РПЛ со своими фармклубами и админресурсом очки набирать.
В ЛЧ VAR Дзюбе не позволит забивать из вне игры.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:08
Какой матч смотрел Семак?))))))
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