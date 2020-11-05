Семак: «Не видел ни одного игрока из резервного состава „Лацио“ сегодня»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Расстроены из-за результата. Вели в счёте большую часть матча, в концовке пропустили. У Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

Полурезервный состав «Лацио»? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьёзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава «Лацио» сегодня.

В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом «Лацио» стал играть агрессивнее, за счёт чего они получили преимущество. Жаль, не смогли забить ещё и выиграть.