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Лопетеги: «„Севилья“ выстрадала победу над „Краснодаром“»

сегодня, 03:54
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У нас были проблемы, всё что могло случиться плохого, то произошло. Любой матч в Лиге чемпионов сложный. Мы начали хорошо, создавали моменты. Потом VAR отменил пенальти. После удаления для «Севильи» начался самый сложный момент. Но мы все эти сложности преодолели и заслужили победу. Хорошо, что наша команда собралась и победила. Мы выстрадали эту победу. Прошли уже половину пути, впереди второй круг. Будем работать и работать.

Как настраивал игроков в перерыве? Я сказал, что мы должны делать то, что должны. И мы были награждены за эту игру.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:00
Севилью можно только похвалить и поздравить, в меньшинстве не опустили руки, а просто раздавили безвольно ушедший в глухую оборону Краснодар. Вместо Краснодара, похоже, во втором тайме выпустили другую команду.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:24
Во втором тайме Краснодар играл трусливо и не просто трусливо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:02
Как обычно, везёт сильнейшему.
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