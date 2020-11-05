Лопетеги: «„Севилья“ выстрадала победу над „Краснодаром“»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У нас были проблемы, всё что могло случиться плохого, то произошло. Любой матч в Лиге чемпионов сложный. Мы начали хорошо, создавали моменты. Потом VAR отменил пенальти. После удаления для «Севильи» начался самый сложный момент. Но мы все эти сложности преодолели и заслужили победу. Хорошо, что наша команда собралась и победила. Мы выстрадали эту победу. Прошли уже половину пути, впереди второй круг. Будем работать и работать.

Как настраивал игроков в перерыве? Я сказал, что мы должны делать то, что должны. И мы были награждены за эту игру.