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Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ был недостаточно хорош сегодня»

сегодня, 03:42
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал гостевое поражение от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наше выступление было недостаточно хорошим в матче против команды, которая работала, бегала и пару раз подловила нас на контратаке. В первом голе мы разыгрывали угловой и забыли об их игроке впереди. Это непростительно.

Гол Марсьяля незадолго до перерыва дал нам шанс подвергнуть соперника давлению во втором тайме. Мы бросили все силы, но не смогли сломить «Истанбул».

В Лиге чемпионов не получится просто приехать и взять три очка. Мы были недостаточно хороши, вот и всё. Нелегко сохранять позитив, проигрывая так, как это сделали мы, но у нас хорошие футболисты.

Последние два результаты стали для нас ударом под дых. Я знаю, что единственный вариант показать ответную реакцию — это объединить наши усилия в матче с «Эвертоном». Надеюсь, игроки считают так же. Я рад, что нас ждёт игра в субботу.

Этот результат сильно отбросил нас. Такая игра- настоящая проверка. Вам нужно оставаться сильными.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:33
У меня лично нет терпения более смотреть на это. Доколе МЮ будет посмешищем?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:40
Нет слов!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:28
Признал что были недостаточно хороши, но это вина тренера, атака никакая, и в обороне был бардак
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:05
Турки приятно удивили.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:42, ред.
Проигрыш словами не скрасить. Любая команда может проиграть.
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