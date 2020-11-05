Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ был недостаточно хорош сегодня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал гостевое поражение от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наше выступление было недостаточно хорошим в матче против команды, которая работала, бегала и пару раз подловила нас на контратаке. В первом голе мы разыгрывали угловой и забыли об их игроке впереди. Это непростительно.

Гол Марсьяля незадолго до перерыва дал нам шанс подвергнуть соперника давлению во втором тайме. Мы бросили все силы, но не смогли сломить «Истанбул».

В Лиге чемпионов не получится просто приехать и взять три очка. Мы были недостаточно хороши, вот и всё. Нелегко сохранять позитив, проигрывая так, как это сделали мы, но у нас хорошие футболисты.

Последние два результаты стали для нас ударом под дых. Я знаю, что единственный вариант показать ответную реакцию — это объединить наши усилия в матче с «Эвертоном». Надеюсь, игроки считают так же. Я рад, что нас ждёт игра в субботу.

Этот результат сильно отбросил нас. Такая игра- настоящая проверка. Вам нужно оставаться сильными.