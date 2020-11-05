Лесовой: «Не ожидал, что меня вызовут в сборную России»

Полузащитник «Динамо» рад, что получил вызов в сборную России.

Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодежную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно.

Где я был, когда узнал о вызове? Мы восстанавливались после тренировки, были в бассейне. Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодежку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость.