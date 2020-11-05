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Лесовой: «Не ожидал, что меня вызовут в сборную России»

вчера, 15:13

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рад, что получил вызов в сборную России.

Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодежную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно.

Где я был, когда узнал о вызове? Мы восстанавливались после тренировки, были в бассейне. Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодежку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46
А вот Зе Болотный знал,что попадёт!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:16
Стас часто новичков в "гости" приглашает, но в бой идут одни старики!!!
beefs
beefs
вчера в 15:54
посмотрим что из этого выйдет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:53
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:50
Оправдывай доверие тов Саахова!
Cat01
Cat01
вчера в 15:37
Значит надо показать себя с лучшей стороны
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:33
Надо всегда ждать неожиданное рядом
ДСА
ДСА
вчера в 15:33
Должен же кто-то в запасе быть.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:29
уж больно фамилия подходящая. среди своих не затеряешься
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Неожиданно для многих...
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
А это нужно всегда ожидать и надеяться на это
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