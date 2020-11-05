Садулаев: «У Глушакова неплохо получается танцевать лезгинку»

Полузащитник «Ахмата» похвалил хавбека «Химок» , который ранее выступал за грозненскую команду.

Ооо, Денис очень крутой парень. Он оставил только положительные эмоции, по сей день мы с ним общаемся. Он узнает, как у меня дела, и я в свою очередь тоже. Поддерживаем связь.

Как оценю лезгинку в его исполнении? Топ (смеется). Мне кажется, у него неплохо получается танцевать лезгинку, поэтому никто не давал ему совета в этом. Хотя всегда нужно стремиться к лучшему (смеется). Вообще Денис очень общительный и разносторонний человек, поэтому сразу после его приезда ему не составило труда влиться в команду и проявить себя на тренировках и играх.