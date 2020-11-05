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Садулаев: «У Глушакова неплохо получается танцевать лезгинку»

сегодня, 13:49

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев похвалил хавбека «Химок» Дениса Глушакова, который ранее выступал за грозненскую команду.

Ооо, Денис очень крутой парень. Он оставил только положительные эмоции, по сей день мы с ним общаемся. Он узнает, как у меня дела, и я в свою очередь тоже. Поддерживаем связь.

Как оценю лезгинку в его исполнении? Топ (смеется). Мне кажется, у него неплохо получается танцевать лезгинку, поэтому никто не давал ему совета в этом. Хотя всегда нужно стремиться к лучшему (смеется). Вообще Денис очень общительный и разносторонний человек, поэтому сразу после его приезда ему не составило труда влиться в команду и проявить себя на тренировках и играх.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:51
Может футбол не его??? Может надо было в танцоры податься???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:23
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:18
    Рамзан научит
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:06
    За миллион зелёных любой лезгинку станцует.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 14:04
    Даешь переход в "Слуцк" и "Крыжачок" в исполнении Глушакова!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:01
    У него даже стриптиз неплохо получается особенно если насосётся самогончика.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:01
    редкостно талантлив )
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 13:59
    и химок выпрут, в метро и подземных переходах концерты будет давать
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:57
    Танцует хорошо когда побеждает
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:52
    А если самогончиком шлифануть)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:52
    Играл бы так как танцует
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