Кирьяков: «На такой „Зенит“ приятно смотреть»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков рассуждает о перспективах «Зенита» в этом сезоне после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.
Если мы и дальше будем видеть такой «Зенит», то во внутреннем чемпионате проблем не будет. А в еврокубках, в общем-то, остаются шансы и на второе место. Они, конечно, стремятся к нулю, но как минимум «Зенит» должен стать третьим в своей группе, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы. Но в случае, если они выиграют все оставшиеся матчи, у них остается возможность стать вторыми. Повторюсь, но на такой «Зенит» приятно смотреть и хочется постоянно видеть такой «Зенит».
НЕприятно смотреть»...
Нашел_Ошибку
НЕприятно смотреть»...
Нашел_Ошибку
Сережка верим!!!!
Сережка верим!!!!
Надо же,вроде лимонад безобидная штука,а вон что люди несут,накурившись его...
Взрыв мозга...
Надо же,вроде лимонад безобидная штука,а вон что люди несут,накурившись его...
Взрыв мозга...
Питали душу вновь и вновь.
Вот третий тур , беда пришла,
Надюха первой померла.....
Питали душу вновь и вновь.
Вот третий тур , беда пришла,
Надюха первой померла.....
но хуже, чем хорошо
но хуже, чем хорошо