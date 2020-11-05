Кирьяков: «На такой „Зенит“ приятно смотреть»

Бывший игрок сборной России рассуждает о перспективах «Зенита» в этом сезоне после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Если мы и дальше будем видеть такой «Зенит», то во внутреннем чемпионате проблем не будет. А в еврокубках, в общем-то, остаются шансы и на второе место. Они, конечно, стремятся к нулю, но как минимум «Зенит» должен стать третьим в своей группе, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы. Но в случае, если они выиграют все оставшиеся матчи, у них остается возможность стать вторыми. Повторюсь, но на такой «Зенит» приятно смотреть и хочется постоянно видеть такой «Зенит».