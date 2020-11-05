ГлавнаяНовости

Кирьяков: «На такой „Зенит“ приятно смотреть»

вчера, 14:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков рассуждает о перспективах «Зенита» в этом сезоне после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Если мы и дальше будем видеть такой «Зенит», то во внутреннем чемпионате проблем не будет. А в еврокубках, в общем-то, остаются шансы и на второе место. Они, конечно, стремятся к нулю, но как минимум «Зенит» должен стать третьим в своей группе, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы. Но в случае, если они выиграют все оставшиеся матчи, у них остается возможность стать вторыми. Повторюсь, но на такой «Зенит» приятно смотреть и хочется постоянно видеть такой «Зенит».

Все новости
Мостовой: «0 побед наших клубов в 12 матчах — безобразие. Дело не в лимите»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Бестолковый Эджуке и три гола за девять минут. ЦСКА проиграл «Фейеноорду»
Сегодня, 02:30Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»
Сегодня, 02:02 Комментарии4
Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»
Сегодня, 01:48 Комментарии15
Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 01:43 Комментарии1
Кучаев: «ЦСКА допустил много ошибок, которые приводили к пропущенным голам»
Сегодня, 01:34 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:13
вот такие у нас футболисты. нету духа победителя. что он вабще несёт?.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:40, ред.
По радио Зенит сказали что скоро Халк вернется !
memphis
memphis
вчера в 17:58
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как пешком ходит Дзюба, как бакланы не могут склевать крышу стадиона и как Зенит не набирает 3 очка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:30
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 16:57, ред.
    Кирьяков: «На такой „Зенит“
    НЕприятно смотреть»...

    Нашел_Ошибку
    nubom
    nubom
    вчера в 16:54
    Удобнее смотреть на закат...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:37
    Х-м, и чем очаровал его "Зенит" в последних матчах???
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:29
    Г-н Кирьяков во время просмотра матчей случайно переключился на другой канал, где показывали встречу с участием "Баварии". Решил, что это играет " Зенит" и ляпнул...
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 16:16
    Все хотят зенит в еврокубках,едут как на праздник))))АХАХАХ
    Сережка верим!!!!
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 16:15
    Нам тоже нравится такой зенит)))) продолжайте в том же духе!!!! хахахахахахаха
    12й игрок
    12й игрок
    вчера в 16:12
    Играли хорошо, нехватило удачи. Должны были дернуть макаронников
    альсато
    альсато
    вчера в 16:05
    "приятно смотреть"-это для специалистов!....по мне же: " ты хоть обосы, или 79., но задачу (поставленную) выполни"!
    ТУ3
    ТУ3
    вчера в 15:56
    Зенит наш фаворит, громче всех в европе, яйцами звенит
    drug01
    drug01
    вчера в 15:47
    Думаю что это глупая шутка зачем так ерничать
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:40
    Не пойму, он подкалывает или всерьёз.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:32
    Хватит петь дифирамбы неудачникам.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 15:28
    Зенит всю Европу радует
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 15:24
    "А в еврокубках, в общем-то, остаются шансы и на второе место. Они, конечно, стремятся к нулю, но как минимум «Зенит» должен стать третьим в своей группе, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы. Но в случае, если они выиграют все оставшиеся матчи, у них остается возможность стать вторыми."

    Надо же,вроде лимонад безобидная штука,а вон что люди несут,накурившись его...
    Взрыв мозга...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:03, ред.
    Надежда , Вера и Любовь
    Питали душу вновь и вновь.
    Вот третий тур , беда пришла,
    Надюха первой померла.....
    andre_can
    andre_can
    вчера в 14:54
    игра супер! жаль, что ЗЕНИТ не выиграл!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:51
    лучше, чем плохо
    но хуже, чем хорошо
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 14:48
    Да и я про то!Наверное это так тролит)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:45
    К сожелению,это была разовая акция! Дальше всё пойдёт по накатанной!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:45
    Серега то ли шутит , то ли просто издевается.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 14:42
    У Зенита нет игры. Слабо смотрится даже на фоне середнячков европейских чемпионатов.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 14:42
    А может ещё кушает и нюхает?! Хотя вроде до этого всегда адекватным был!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:40
    Моё высказывание было риторическое и не требующее каких то пояснении кого-либо, каждый сам для себя должен решать о чём сказал Кирьяков. Зачем ты мне это всё объяснять стал? Я и сам всё прекрасно вижу.
    beefs
    beefs
    вчера в 14:37
    и что же ты там увидел...
    cheerful
    cheerful
    вчера в 14:37
    ахахахаха
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 14:36, ред.
    С дублерами.... Ну очень даже хорошо.... Еле ноги волочили, особо народный герой. Но как он артистично выгибался, имитируя тяжёлую травму, а потом потрусил как ни в чем не бывало. Артист....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100