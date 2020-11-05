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Маццола: «Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет в „Аталанте“»

вчера, 22:20

Знаменитый итальянский экс-футболист Сандро Маццола поделился мнением о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет. Гасперини — очень грамотный тренер, который знает, как подобрать ключик к тому или другому игроку. Он помешан на тактике и на тренировочном процессе.

Поэтому новичкам нужно время, чтобы привыкнуть. Иногда речь идет о нескольких месяцах, это не должно пугать. Если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то прибавит во всем и станет стабильным игроком основной обоймы.

Недавно и сам Гасперини объяснил, почему Миранчук не получает игровой практики.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:55
Аталанта представляет собой сложный механизм в котором строго координированные действия всех линий играют решающую роль. Если хотя бы у одного-двух где-то идёт сбой получается 0:5, если команда на ходу в каждой игре напротив заходит по 5:0, как это было зимой. Безболезненно внедрить игрока, да ещё в перспективе системообразующего, в такой ответственный момент и при таком календаре не представляется возможным. Гасперини бережет Леху и правильно делает, его время ещё придёт.
Loko57
Loko57
вчера в 23:17
Лишь бы для пользы пошло. А то сбагрят куда-нибудь в аренду.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:12
Кому то надо на лавке сидеть.
протон1
протон1
вчера в 22:29
с россии видно. а там у вас не видно. расисты нгаверно там русофобы
beefs
beefs
вчера в 22:21
главное чтобы зарплату платили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:21
А мы видим...
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