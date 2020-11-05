Маццола: «Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет в „Аталанте“»

Знаменитый итальянский экс-футболист Сандро Маццола поделился мнением о российском хавбеке «Аталанты» .

Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет. Гасперини — очень грамотный тренер, который знает, как подобрать ключик к тому или другому игроку. Он помешан на тактике и на тренировочном процессе.

Поэтому новичкам нужно время, чтобы привыкнуть. Иногда речь идет о нескольких месяцах, это не должно пугать. Если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то прибавит во всем и станет стабильным игроком основной обоймы.