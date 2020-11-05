ГлавнаяНовости

Рамос — о любимом голе: «„Атлетико“ в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне»

вчера, 23:39

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, какой из своих голов считает лучшим в карьере.

Я надеюсь, что смогу продолжать играть как можно дольше и забивать гораздо больше голов. Рекорды и цифры хороши, но победа — это самое главное.

Голы похожи на моих детей. Трудно выбрать один из них, но был один, который был очень особенным и определил мою карьеру — тот, который я забил «Атлетико» в лиссабонском финале ЛЧ.

В 2014 году в финале Лиги чемпионов Рамос забил на 93-й минуте гол в ворота «Атлетико», матч перешел в овертайм, а затем «Реал» завоевал трофей, победив со счетом 4:1.

Все новости
Адвокат: «Иногда выходит, что играть с „Валвейком“ сложнее, чем с ЦСКА»
Сегодня, 03:51 Комментарии0
Далот: «„Милан“ хорошо подготовился к матчу, но в футболе бывает всякое»
Сегодня, 01:29 Комментарии2
Моуриньо: «Некоторые своей игрой за команду просто не дают шанса другим»
Сегодня, 01:20 Комментарии2
Кастильехо: «Ибрагимович добавил в игру „Милана“ еще больше решимости»
Вчера, 23:07 Комментарии4
Маццола: «Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет в „Аталанте“»
Вчера, 22:20 Комментарии6
Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»
Вчера, 08:32 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:04, ред.
Серега, чего ж ты о своих главных подлостях так громко не заявляешь, например, о фоле на Салахе?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:30, ред.
92:48
Болельщики Реала запомнят навсегда эти цифры,я тогда голос сорвал!
beefs
beefs
вчера в 23:40
как трогательно о голах...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100