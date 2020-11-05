Рамос — о любимом голе: «„Атлетико“ в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне»

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, какой из своих голов считает лучшим в карьере.
Я надеюсь, что смогу продолжать играть как можно дольше и забивать гораздо больше голов. Рекорды и цифры хороши, но победа — это самое главное.
Голы похожи на моих детей. Трудно выбрать один из них, но был один, который был очень особенным и определил мою карьеру — тот, который я забил «Атлетико» в лиссабонском финале ЛЧ.
В 2014 году в финале Лиги чемпионов Рамос забил на 93-й минуте гол в ворота «Атлетико», матч перешел в овертайм, а затем «Реал» завоевал трофей, победив со счетом 4:1.
Болельщики Реала запомнят навсегда эти цифры,я тогда голос сорвал!
Болельщики Реала запомнят навсегда эти цифры,я тогда голос сорвал!