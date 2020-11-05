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Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»

сегодня, 08:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас.

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:03, ред.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:02
    Недооценили они Динамо.
    Вот это номер
    Вот это номер
    сегодня в 10:40
    Чувствуется сепаратический дух в его заявлении. В ДНР одобрят и сделают почётным гражданином)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 10:23
    победить академию Динамо К при помощи сомнительного пенальти,Месси на опыте влетел в толпу киевлян,которые по мнению оливера должны были раступиться перед Лео,а иначе пенальти. А вы говорите,что Роналду дельфин,так вот он с Ференцварешем таких трюков не позволял и играл,как и прежде честно.
    Я даже сейчас не могу понять,как это недоразумение выиграло в Турине? а вспоминаю - рикошет и конечно же пенальти. Три игры и Три пенальти и все их исполнил решалово Месси,даже с венграми и украинцами не могут без поддачек,разобраться. Юве в Киеве победила без пенальти. Так это кого тащят в плейофф? боятся,а вдруг каталонцы из группы не выйдут.кто же тогда купит этого эльфа?
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:25
    победа есть победа. это всегда положительные эмоции...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 08:47
    Победа на классе
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:33
    Все победы важны
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