Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас.
Я даже сейчас не могу понять,как это недоразумение выиграло в Турине? а вспоминаю - рикошет и конечно же пенальти. Три игры и Три пенальти и все их исполнил решалово Месси,даже с венграми и украинцами не могут без поддачек,разобраться. Юве в Киеве победила без пенальти. Так это кого тащят в плейофф? боятся,а вдруг каталонцы из группы не выйдут.кто же тогда купит этого эльфа?
Я даже сейчас не могу понять,как это недоразумение выиграло в Турине? а вспоминаю - рикошет и конечно же пенальти. Три игры и Три пенальти и все их исполнил решалово Месси,даже с венграми и украинцами не могут без поддачек,разобраться. Юве в Киеве победила без пенальти. Так это кого тащят в плейофф? боятся,а вдруг каталонцы из группы не выйдут.кто же тогда купит этого эльфа?