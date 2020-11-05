Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»

Защитник «Барселоны» прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас.