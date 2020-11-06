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Ганчаренко: «Ставим себе задачу выиграть 2 домашних матча в Лиге Европы»

сегодня, 03:59
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о текущем положении своей команды в группе и неудачном выступлении российских клубов в 3 стартовых турах еврокубков.

Глядя на то, что у нас происходит в турнирной таблице, ставим себе задачу выиграть два домашних матча в Лиге Европы.

Наш ли уровень — 0 побед в 12 матчах? Давайте не посыпать голову пеплом. У нас всех ещё есть по три тура. Мы будем верить, что лучше сыграем вторую часть. Но нам всем бы хотелось, чтобы команды более интенсивно играли в чемпионате России, тогда ситуация изменится и в еврокубковых матчах.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 14:27
После лудогорца и ференцвароша в прошлом сезоне людей уже никаким позором в европе не удивить.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:49
Эту задачу нужно ставить перед Газпромом ,в России Российские клубы всегда играют удачно с помощью Газпрома.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:45
Трепло бездарное.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:38
Цска нужно поставить задачу найти хорошего тренера)
112910415
112910415
сегодня в 10:55
задача хорошая
Schaytan
Schaytan
сегодня в 10:51
Ставим тебе задачу свалить из ЦСКА до конца года, и забрать с собой все плохое, что было в этом году
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 10:24
Поздравляем с присоединением в нашу семью свидетелей...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:59
смотрел вчера первый тайм бестолковая игра, жук это просто как курица бежит
но не зная куда,думал влашич что то сделает ,а нет
лег спать думал дожмут во2 тайме ,а сегодня увидел и ох-л,это как же так нагибатели реала
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:45
У ЦСКА есть еще возможность все исправить. Впереди три матча, и соперники такие, которых можно побеждать. Главное, разобраться в проблемах. Но может быть, что армейцы готовы будут пожертвовать Лигой Европы ради успеха в РПЛ. Так как после трёх туров в еврокубках складывается впечатление, что ни одна наша команда не будет обременена играть весной на два фронта. Если уж да же коронавирусный Лацио увозит очки из Питера, о чем вообще можно говорить. А спартак вообще решил с 7-го места РПЛ отдохнуть от еврокубков.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:29
Где то мну уже это слышал.... Правда в другой интерпретации... "Порвем в оставшихся играх..." Но после долго смеялись...)
buzum
buzum
сегодня в 09:19
Дополнение: " ..а один матч- проср..м! Значит выполним задачу-займем третье место (в противовес всем нашим клубам в ЛЧ- их всех обойдем), и тоже вылетим!"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:04
Гончаренко : " ...если мы до шлема хотим добраться ,... не пить ,ни курить ,не выражаться ......!!!!!!! ))))))))))))))))))
Faustello
Faustello
сегодня в 08:32
Спасибо Витя! Теперь мне не одному стыдно!)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:03
Вчера это было что-то с чем-то. Явный просчет в тактике. Зачем было постоянно играть через Эджуке? Тащит мяч, полчаса возится с мячом, не зная что с ним делать, а потом начинается перепас назад до своих ворот...
kestich
kestich
сегодня в 07:45
Задачу надо ставить РЕАЛЬНУЮ! - Не про94 с разницей больше 3!!!
stepstep stepstep
stepstep stepstep
сегодня в 07:41
Из 4 команд никто из тренеров и игроков не признал честно свои ошибки, плохая игра, ужасное отношение к делу своему, без этого нет движения вперед, без осознания и анализа, все придумывают отмазки-усталость, след раз выиграем, корона, поле плохое, травмы)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:31
Ехай в Беларусь, и там тренируй.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:27
1 команда в РПЛ идёт на 4 месте в ЛЕ...позоооооррррр
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:07
Задачу ставим, но за ее выполнение не отвечаем.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:20
Это наверное всё что может сейчас сказать в данной ситуации Виктор Гончаренко, в решение командой поставленных задач. ЦСКА могут простить болельщики все те недочёты в игре если они выйдут из группы и покажут яркою игру, а не ту трусливую, что играли против Фейеноорда, доходя до штрафной соперника, передовая мяч возвращаться к центральному кругу. А насчёт интенсивности в чемпионате РПЛ, то команде ЦСКА прежде всего нужно играть самой более интенсивный футбол в каждом матче и тем самым заставлять соперника играть в таком же ритме чтобы не получить разгром. А для этого нужно подтянуть физические кондиции игроков и быстро принимать правильное решение на поле. Но, сможет ли команда быстро, справится с поставленной задачей, во многом будет зависеть от тренерского штаба ЦСКА. Хотелось бы чтобы команда ЦСКА решила эту задачу положительно и вышла из группы, чтобы продолжать играть в еврокубках. Удачи
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 05:56
Молчали бы уже все, четыре лидера прошлого чемпа и такое дно пробили
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 05:52
Нам бы хотелось чтобы вы сидели дома
d_fincher
d_fincher
сегодня в 04:31
Ну и правильно. Надо выигрывать. ЦСКА всегда умел удивлять.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:13
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