Ганчаренко: «Ставим себе задачу выиграть 2 домашних матча в Лиге Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о текущем положении своей команды в группе и неудачном выступлении российских клубов в 3 стартовых турах еврокубков.
Глядя на то, что у нас происходит в турнирной таблице, ставим себе задачу выиграть два домашних матча в Лиге Европы.
Наш ли уровень — 0 побед в 12 матчах? Давайте не посыпать голову пеплом. У нас всех ещё есть по три тура. Мы будем верить, что лучше сыграем вторую часть. Но нам всем бы хотелось, чтобы команды более интенсивно играли в чемпионате России, тогда ситуация изменится и в еврокубковых матчах.
но не зная куда,думал влашич что то сделает ,а нет
лег спать думал дожмут во2 тайме ,а сегодня увидел и ох-л,это как же так нагибатели реала
но не зная куда,думал влашич что то сделает ,а нет
лег спать думал дожмут во2 тайме ,а сегодня увидел и ох-л,это как же так нагибатели реала