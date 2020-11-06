Ганчаренко: «Ставим себе задачу выиграть 2 домашних матча в Лиге Европы»

Главный тренер ЦСКА после поражения от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о текущем положении своей команды в группе и неудачном выступлении российских клубов в 3 стартовых турах еврокубков.

Глядя на то, что у нас происходит в турнирной таблице, ставим себе задачу выиграть два домашних матча в Лиге Европы.

Наш ли уровень — 0 побед в 12 матчах? Давайте не посыпать голову пеплом. У нас всех ещё есть по три тура. Мы будем верить, что лучше сыграем вторую часть. Но нам всем бы хотелось, чтобы команды более интенсивно играли в чемпионате России, тогда ситуация изменится и в еврокубковых матчах.