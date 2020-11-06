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Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»

сегодня, 01:48
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы достаточно неплохо смотрелись в первом тайме, равные шансы были на успех, атака на атаку. Не хватило нам завершающей передачи.

Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли много работать сопернику с мячом, сами много теряли. В результате соперник получил преимущество и им воспользовался. Нужно было больше растягиваться, играть флангами, но сказалось, что у нас не совсем профильные фланговые защитники. Здесь нам приходилось сложно.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 02:55
Ну ты ведь его так защищаешь.. а теперь заднюю даешь.. ты определись уже ты за клуб или за личность .. Так и ЦСКА при Гончаренке не побеждало в РПЛ так что сравнение в точку а..ведь сам подтвердил что надо смотреть на дистанции..
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 02:42, ред.
А с чего ты взял что он мой кумир? Мой кумир был Валерий Георгиевич Газзаев, после победы в Кубке УЕФА. А то что надо смотреть результаты на длинной дистанции никто и не спорит. Время покажет. Да и заурядная Уфа ещё ни разу на первое место в РПЛ не взбирались. Так что сравнение не корректное.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 02:34, ред.
и проиграл Рубину и Локо... Делать выводы надо на ддительной дистанции, а за 4 года никаких ощутимых резульатов твой кумир не добился(( превратив ведущий клуб в заурядную Уфу...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 02:29, ред.
Ты ещё забыл, что ЦСКА и Спартак обыграл 3:1
А всего сейчас уже 9 побед в этом розыгрыше РПЛ.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 02:17, ред.
Спартак тоже выходил на первое место и что. ? У ЦСКА был удачный календарь- Уфа,
Урал , Арсенал , мертвое Динамо, Ротор . Чем тут гордиться ?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Слайш (раскрыть)
сегодня в 02:12
Как только ЦСКА в РПЛ начал побеждать и вышел на первое место, крикунов на Ганчаренко и видно не было, они тихо сидели и ждали когда он проиграет в ЛЕ.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Слайш (раскрыть)
сегодня в 02:10, ред.
Прошло три игры ЛЕ а атаки как не было так и нет и это после 4 лет у руля)) Конечно красиво без всякой тактики играть в шашки наголо, но даже на это он не способен . максмиум удар Влашича с далека вот и вся атака...Всех собак на него вешать нельзя- это Гинер с Бабаевым виноваты что держат и терпят 4 года полного профана колхозника
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 02:09
Без поражений не бывает и побед.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:04
Сегодня даже "бессмертный" Обляков пузыри пускал. Постоянно терял мяч, что на своей, что на чужой половине поля. Обрезы - это его давняя фишка.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ Слайш (раскрыть)
сегодня в 02:03
Вот именно, благодаяре Вите мы стали свидетелями великих позоров! Витю не трогать русть дальше катает вату.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:01
Игрой это назвать нельзя. Центр поля просто провалился. Обляков , Дзагоев вообще пропали. Чалову лучше под завершение мяч вообще не давать. Он пока думает , его просто накрывают.
Стыдно должно быть за такую игру. Игру провалили все , а Витя - главный виновник.
Слайш
Слайш ответ Schaytan (раскрыть)
сегодня в 02:00
про какие 2 года речь? В защите Зайнутдинов (пришел в начале сезона) и Марадишвили (играет в основе только с этого сезона). Причем оба этих защитника на фланге - не от хорошей жизни, а потому что травмированы основные.

Сегодня претензии надо предъявлять к середине поля и игрокам атаки. Одни не могли довести мяч, а вторые плохо открывались, из-за чего не удавалось даже создавать моменты, как это было с Динамо загреб и как это постоянно происходит в чемпионате.

Да, Витя конечно не без своих тараканов, но именно при нем ЦСКА начал играть в атаку красиво и современно. Поэтому не стал бы вешать всех собак на него.
Schaytan
Schaytan
сегодня в 01:54
Ты блин 2 года уже треннеруешь этих фланговых зашитн ков, и только сейчас узнаешь, что они не профильные??!!
Тут только ты не профильный колхозник, которому по великой случайности доверили лучший клуб в России! Весь матч катать поперёк поля и ждать пока влашич с 30 метров попробует попасть по воротам, вот вся твоя тактика, и на что ты способен!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:53
В Лиге Европе Гончаренко не очень хорошо смотрелся в качестве тренера ЦСКА. В обоих таймах. Во всех розыгрышах.
mangox22
mangox22
сегодня в 01:50, ред.
Витя верим! Только ты тренер а не комментатор в студии)
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