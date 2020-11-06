Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Мы достаточно неплохо смотрелись в первом тайме, равные шансы были на успех, атака на атаку. Не хватило нам завершающей передачи.
Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли много работать сопернику с мячом, сами много теряли. В результате соперник получил преимущество и им воспользовался. Нужно было больше растягиваться, играть флангами, но сказалось, что у нас не совсем профильные фланговые защитники. Здесь нам приходилось сложно.
А всего сейчас уже 9 побед в этом розыгрыше РПЛ.
А всего сейчас уже 9 побед в этом розыгрыше РПЛ.
Урал , Арсенал , мертвое Динамо, Ротор . Чем тут гордиться ?
Урал , Арсенал , мертвое Динамо, Ротор . Чем тут гордиться ?
Стыдно должно быть за такую игру. Игру провалили все , а Витя - главный виновник.
Стыдно должно быть за такую игру. Игру провалили все , а Витя - главный виновник.
Сегодня претензии надо предъявлять к середине поля и игрокам атаки. Одни не могли довести мяч, а вторые плохо открывались, из-за чего не удавалось даже создавать моменты, как это было с Динамо загреб и как это постоянно происходит в чемпионате.
Да, Витя конечно не без своих тараканов, но именно при нем ЦСКА начал играть в атаку красиво и современно. Поэтому не стал бы вешать всех собак на него.
Сегодня претензии надо предъявлять к середине поля и игрокам атаки. Одни не могли довести мяч, а вторые плохо открывались, из-за чего не удавалось даже создавать моменты, как это было с Динамо загреб и как это постоянно происходит в чемпионате.
Да, Витя конечно не без своих тараканов, но именно при нем ЦСКА начал играть в атаку красиво и современно. Поэтому не стал бы вешать всех собак на него.
Тут только ты не профильный колхозник, которому по великой случайности доверили лучший клуб в России! Весь матч катать поперёк поля и ждать пока влашич с 30 метров попробует попасть по воротам, вот вся твоя тактика, и на что ты способен!
Тут только ты не профильный колхозник, которому по великой случайности доверили лучший клуб в России! Весь матч катать поперёк поля и ждать пока влашич с 30 метров попробует попасть по воротам, вот вся твоя тактика, и на что ты способен!