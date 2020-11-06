Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы достаточно неплохо смотрелись в первом тайме, равные шансы были на успех, атака на атаку. Не хватило нам завершающей передачи.

Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли много работать сопернику с мячом, сами много теряли. В результате соперник получил преимущество и им воспользовался. Нужно было больше растягиваться, играть флангами, но сказалось, что у нас не совсем профильные фланговые защитники. Здесь нам приходилось сложно.